Feste "paurose" e zucche: tutti gli eventi a Palermo per Halloween

Zucche, streghe, lanterne e mostri ogni 31 ottobre si aggirano tra le stradine della città, in cerca di feste, concerti, cene, appuntamenti ed eventi rigorosamente in maschera a cui non poter mancare. Perché una festa come Halloween è riuscita a conquistare anche Palermo a suon di "Dolcetto o scherzetto?". Di origine laica, questo appuntamento nato oltreoceano, amatissimo soprattutto in America e in Canada, vorrebbe scalzare la festa dei morti che, comunque, resta la preferita dei palermitani. Ma quali sono gli eventi imperdibili per questo Halloween? Scopriamoli:

Articolo in aggiornamento