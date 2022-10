Festa in costume tra dolcetti e scherzetti, Halloween al Bioparco di Sicilia

Halloween al Bioparco di Sicilia, appuntamento il 1° novembre: vieni con il tuo migliore costume per creare un'atmosfera unica. Zucche per gli animali, alle 10:30 arricchimenti dagli ippopotami, alle 15:00 arricchimenti dai gibboni. Animali della notte dalle 11:15 dai lemuri rossi. Tradizioni culinarie dalle 12 alle 16.

Halloween Lunch Box gustosi e misteriosi Lunch Boc con sorpesa prenotali allo 091.867.68.11. Il costo è quello dell'accesso al parco, tranne i Lunch Box o altro in vendita (es. prodotti tipici), le attività sono gratuite. Non è necessaria la prenotazione se non per i Lunch Box.