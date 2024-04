"Back to Palermo", Luisa Ranieri e Luca Zingaretti a passeggio per Mondello

"Back to Palermo". Fuga siciliana per Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, avvistati a passeggio per Mondello. Il "Commissario Montalbano" e la moglie hanno infatti pubblicato su Instagram una foto che li ritrae insieme al molo della borgata marinara. Una passeggiata di fronte al mare insieme al loro cagnolino, un barboncino bianco.

La coppia, che non ha mai nascosto il suo amore per la Sicilia, torna sull'Isola dopo aver celebrato il loro matrimonio al Castello di Donnafugata, vicino Scicli, proprio lì dove è stata girata la serie sul "Commissario Montalbano", nato dalla penna di Andrea Camilleri, che ha riscosso grande successo regalando la fama a Zingaretti.