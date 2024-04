Da Drusilla Foer ad Ambra Angiolini, ecco la nuova stagione di spettacoli del Teatro Al Massimo

Un cartellone ricco di commedie e spettacoli travolgenti, che hanno riscosso uno straordinario successo a livello nazionale, ma che dà spazio anche ai musical, tra magia e illusione, e al flamenco. E’ questo il mix vincente che caratterizza la prossima stagione del Teatro Al Massimo. Si partirà con Drusilla Foer, protagonista di "Venere Nemica", tornerà poi il trasformista internazionale Arturo Brachetti con lo spettacolo avvincente "Cabaret Musical"

E poi ancora la magia di un sogno da condividere in famiglia con un capolavoro degli effetti speciali come il musical "Peter Pan” che ha riscosso un enorme successo internazionale e vedrà in scena venti performer. L’attrice Chiara Francini porterà in teatro lo spettacolo “Forte e Chiara”, un memoir, il racconto umano e rivoluzionario che ha già conquistato il pubblico televisivo, in cui Francini racconta se stessa, le sue vicende personali e pubbliche senza fare sconti a nessuno, neanche a se stessa.

Protagonista di una travolgente storia di civiltà, di libertà, di riscatto sarà poi Ambra Angiolini che porterà in scena la storia di “Oliva Denaro”, tratto dall’omonimo libro candidato al premio Strega, che racconta la vera storia di Franca Viola, la prima ragazza siciliana a rifiutare a metà degli anni '60, il cosiddetto "matrimonio riparatore" dopo aver subito una violenza. Non mancherà un omaggio al grande scrittore siciliano Andrea Camilleri con il romanzo “Il birraio di Preston”, il melodramma giocoso che vedrà protagonisti Eduardo Siravo, Federica De Benedictis e Mimmo Mignemi.

Tra le novità di quest’anno il re del flamenco, Sergio Bernal, danzatore e coreografo spagnolo, star internazionale del balletto che porterà in scena il calore della danza spagnola con la dance Company. Un grande ritorno al Teatro Al Massimo per Flavio Insinna che con Giulia Fiume saranno i protagonisti di “Gente di facili costumi”, commedia di Nino Marino e Nino Manfredi, andata in scena per la prima volta nel 1988 con lo stesso Nino Manfredi che ancora oggi è considerato uno dei più eclatanti testi apparso sulle scene teatrali negli ultimi decenni.

Il cartellone si chiuderà con la comicità di Gabriele Cirilli protagonista di Cirilli and Family, ideato con Carlo Conti. “Anche per la prossima stagione - spiega il maestro Aldo Morgante, direttore artistico - abbiamo messo su un cartellone che intercetta i gusti del nostro variegato pubblico e che punta su commedie che hanno già riscosso successo a livello nazionale ma non solo. Abbiamo infatti voluto inserire anche i musical e siamo sicuri che anche per questa stagione la risposta del nostro pubblico, dei nostri affezionati abbonati, che ringrazio sempre per la fiducia che ci accorda ogni anno, sarà al di sopra di ogni aspettativa".