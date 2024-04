Dal festival di musica elettronica alla sagra del carciofo: cosa fare nel lungo weekend del 25 aprile

Un lungo weekend fatto di musica elettronica, carciofi, spettacoli a teatro, passeggiate e degustazioni. C'è tanto da fare a Palermo per il ponte del fine settimana, in cui cade la festa della Liberazione, il 25 aprile. All'Ecomuseo Mare Memoria Viva c'è Costa Sud, un festival dove la cultura contemporanea anima la periferia che si affaccia sul mare. A Cerda va in scena la sagra per eccellenza, quella dedicata al carciofo, giunta alla sua 42esima edizione. Non mancheranno eventi di beneficenza, come quello a Villa FIlippina per il reparto oncologico del Civico, né feste, come Organico Party ai Candelai. E poi tour, come quello dedicato alla Palermo noir sulle tracce dei casi di cronaca nera irrisolti, e spettacoli a teatro, tra tutti al Biondo, che presenta "La ragazza sul divano".

Il festival di musica elettronica

"Piecing it together". Riscoprire la forza della comunità, la meraviglia della natura della costa di Palermo e la ricchezza della diversità. Con questo spirito ritorna per il secondo anno consecutivo all’Ecomuseo Mare Memoria Viva, "Costa Sud", il festival organizzato da Meeraqui e Mare Memoria Viva, per promuovere la cultura contemporanea nel territorio della periferia sud di Palermo. Non un semplice festival "Costa Sud", ma un tutto fatto di live performance, dj set di musica elettronica e attività laboratoriali.

La sagra del carciofo

Al via Cynara Festival, la 42esima edizione della sagra del carciofo di Cerda che, quest’anno si estende fino al 28 aprile con un denso programma di iniziative e incontri per celebrare la “civiltà del carciofo”. Tante le novità introdotte che, giorno dopo giorno, si condensano in esperienze del gusto, ricette e cooking show per esaltare il carciofo e la cultivar identitaria: lo spinoso cerdese.

Beneficenza a Villa Filippina

Il parco Villa Filippina si trasforma in uno spazio di gioia e solidarietà, con l’evento di beneficenza “Anch’io barcollo ma non mollo”. Tutti coloro che collaborano con l’omonima associazione si sono impegnati per dare vita a un evento davvero unico e imperdibile. Obiettivo è la raccolta fondi per il reparto oncologico dell'ospedale Civico-Di Cristina, per garantire maggiore comfort a pazienti e loro familiari.

Organico party ai Candelai

Organico Party Experience: Dario Denso con special guest dj Nikita Voguel e special friend dj Bash e Yaya Visconti ai Candelai. Un'esperienza sonora nell'atmosfera vibrante de "I Candelai" a Palermo. "Organico" è un evento che fonde house, techno e positive vibes in un mix coinvolgente.

La passeggiata dei Florio

Una passeggiata nella Palermo dei Florio, raccontata attraverso i luoghi vissuti dai protagonisti del noto romanzo “I Leoni di Sicilia”. Un tour che va oltre il testo letterario, che si fonde con le fonti storiche ufficiali, in un intreccio che restituisce la vera essenza dei “regnanti senza corona”. Storia e curiosità di una delle famiglie più influenti di Palermo e non solo, in un mitico viaggio nello spazio e in un tempo non troppo lontano da noi.

Tour e degustazioni in Abbazia

Come tutte le seconde domeniche del mese, sarà possibile visitare l'abbazia di San Martino delle Scale. Sarà possibile partecipare a tre turni di visite guidate e concedersi delle pause gastronomiche: dalla degustazione delle due birre d'Abbazia, la bionda e la scura, a quella di formaggi locali e della cassata siciliana.

Il tour sulle orme dei casi di cronaca nera

Un walking tour, Palermo noir, che toccherà i luoghi della città in cui si sono svolti fatti misteriosi, molti dei quali rimangono ancora oggi pieni di enigmi ed interrogativi. Il tour si svolge principalmente tra il quartiere del Capo e quello della Kalsa seguendo un percorso che attraversa i luoghi dove si svolsero omicidi e crimini, tra misteri irrisolti e segreti mai celati.

Lo spettacolo "La ragazza sul divano" al Teatro Biondo

Dopo aver raccolto applausi e apprezzamenti nei teatri di Torino, Milano, Roma e in altri prestigiosi palcoscenici nazionali, debutta al Teatro Biondo di Palermo La ragazza sul divano (Jenta i sofanen, 2002) di Jon Fosse, autore norvegese insignito del premio Nobel per la Letteratura nel 2023. A firmare la regia dello spettacolo, coprodotto dal Teatro Biondo di Palermo e dal Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale, è Valerio Binasco, che è anche in scena con Pamela Villoresi.

Dove mangiare e bere a Palermo e provincia

