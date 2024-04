Cannolo festival 2024, vince Santa Cristina Gela con il Bar del Corso dei Fratelli Biscari

Il cannolo a km zero del Caffè del Corso dei fratelli Biscari di Santa Cristina Gela si è aggiudicato l'edizione 2024 del "Cannolo Festival". Questo cannolo, con scorza di produzione artigianale e ricotta proveniente esclusivamente da allevamenti dei pascoli locali di Santa Cristina Gela, ha conquistato il palato dei giudici e degli appassionati presenti. Dopo aver trionfato nelle prime tre edizioni nel 2017, 2018 e 2019, i fratelli Biscari sono tornati in gara con successo, confermando la loro maestria nella preparazione di questo dolce tipico siciliano.

Il Premio della Giuria, presieduta dal direttore editoriale di Allfoodsicily.it, Gianni Paternò, dal giornalista ed esperto di marketing, Gaetano Lombardo, dalla giornalista Delia Romano e dal presidente della società editoriale Futura Company, Adalberto Catanzaro, è stato assegnato al Bar Elena di Piana degli Albanesi, vincitore nella scorsa edizione, a cui è stato assegnato anche il premio speciale per la miglior scorza.

Il Premio Social, votato dal pubblico dei social network, è andato al Black Garden di Villabate. Qcinu di Palermo ha ricevuto il premio speciale per il miglior cannolo creativo con varianti al cioccolato, alla nutella, al pistacchio, mentre "La mia Bakery" di Cammarata è stata premiata per la speciale artigianalità nel processo di lavorazione. I fratelli Biscari hanno anche ricevuto il premio speciale per la miglior ricotta, confermando l'eccellenza dei loro ingredienti. La gara di assaggi si è tenuta a Sanlorenzo Mercato, coinvolgendo 4 maestri pasticceri con ricette tramandate da generazioni.

Sergio Biscari ha condiviso il segreto del loro successo: "Il nostro cannolo si basa sulla ricerca della materia prima migliore e sulla lavorazione artigianale della cialda, con impasto fatto interamente a mano e lasciato riposare. La ricotta del nostro territorio, combinata con lo zucchero nella giusta proporzione, e la frittura nello strutto completano l'opera". I fratelli Biscari hanno espresso grande entusiasmo nel partecipare di nuovo alla competizione dopo il periodo difficile legato al Covid, riconoscendo l'importanza dell'evento che li ha consacrati per tre anni consecutivi a partire dal 2017.

Il format, organizzato in collaborazione con All Food Sicily, si conferma vincente anche per la presenza di pubblico, in due giorni questa entusiasmante quinta edizione, ha visto la partecipazione di oltre 7.000 visitatori in due giorni che hanno degustato più di 8.500 cannoli, decretando così il vincitore anche attraverso la votazione della giuria popolare.