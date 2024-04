Manu Chao e il ritorno dei concerti in Italia: unica data siciliana a Bagheria

Manu Chao, icona della musica libera, che travalica i confini e parla di pace, amore, e fratellanza, è pronto a far cantare e ballare il pubblico siciliano con uno show speciale, un set acustico che farà risuonare i suoi brani indimenticabili sotto una nuova veste in un’unica data siciliana annunciata per il 20 agosto al Piccolo Parco Urbano di Bagheria. Il concerto inizierà alle ore 21 e i biglietti hanno un costo di 26 euro (disponibili su CiaoTickets e TicketOne).

Il concerto, con l’opening act degli Shakalab, collettivo siciliano formato da Jahmento, Lorrè, Br1 e Marcolizzo e nota per il suo mix di sonorità reggae, urban e hip hop, è organizzato da GoMad Concerti, Puntoeacapo Concerti, Molly Arts Live, I Candelai e Beatfull Extra. Da Me Gustas Tu a Bongo bong, passando dalla consacrazione di Clandestino, Desaparecido e Je ne t’aime plus: tutti, da giovani e meno, ci siamo scatenati sulle note dei ritmi irresistibili del cantautore ispano-francese, tra strizzate d’occhio al rap, al reggae e alla musica iberica. Non a caso, Chao ha sempre avuto un rapporto speciale con l’Italia, in cui sono avvenuti alcuni dei suoi show più memorabili.