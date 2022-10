Sfilate a tema, abiti vintage e musica live: a Villa Filippina le feste di Halloween e dei morti

In occasione delle feste di Halloween e dei Morti, il Parco Villa Filippina (piazza San Francesco di Paola 18) si trasforma in un grande villaggio “mostruosamente divertente” pieno di eventi e spettacoli, per grandi e bambini, da sabato 29 ottobre a martedì 1° novembre.

In programma nelle giornate: musica e dj set, esposizione e market di abiti e oggetti vintage e di artigianato, spazio ai bambini con un’area gonfiabili e parco giochi, animazione e laboratori creativi. L’area ristoro del Monsù aperta con la pizza e i panini e due grandi sfilate, per adulti, ispirata al film “La sposa cadavere” di Tim Burton, e bambini, a tema Halloween, con animazione, dolci e premi per tutti.

Il programma

Si comincia sabato 29 ottobre. Cancelli aperti dalle 9.00 a mezzanotte. Dalle 9.00 alle 14.00 torna il Mercato dei Contadini, con prodotti a km 0 e bio, esclusivamente Made in Sicily. Dalle 9.00 alle 22.00 spazio al Mercato vintage e artigianato (a cura di CreArt Eventi, Modwear e ModCafè).

Dalle 9.00 alle 20.00 laboratori creativi per bambini. Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 spazio ai bambini con accesso al parco giochi e all’area gonfiabile. Alle 13.00 arriva Smilzo per divertire i più piccoli con il suo spettacolo di bolle e magia. Alle 18.00 dj set con Valerio Milone. Dalle 9.00 alle 23.00 è aperta l’area ristoro del Monsù (pizzeria e panineria).

Domenica 30 ottobre si comincia alle 10.00 e si va avanti fino a mezzanotte. Dalle 9.00 alle 22.00 spazio al Mercato vintage e artigianato. Dalle 9.00 alle 20.00 laboratori creativi per bambini. Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00 accesso al parco giochi e all’area gonfiabile. Alle 13.00 musica live con gli Hard Lemons e alle 17.30 sfilata per i bambini a tema Halloween, con animazione, dolci e premi per tutti (prenota per partecipare al 342 0116832). Alle 18.00 sfilata per adulti ispirata al film di Tim Burton “La sposa cadavere” a cura di Ada Vintage Concept. Alle 18.00 comincia il dj set di Antony Brewerton. Dalle 9.00 alle 23.00 è aperta l’area ristoro del Monsù (pizzeria e panineria).

Lunedì 31 ottobre apertura dalle 17.00 alle 23.00 ma l’accesso al parco giochi e all’area gonfiabile per i bimbi è disponibile sempre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00. Dalle 18.00 alle 23.00 è aperta l’area ristoro del Monsù (pizzeria e panineria). Martedì 1° novembre alle 21.30 dj set di Ntntn al Planetario. Dalle 18.00 alle 23.00 è aperta l’area ristoro del Monsù (pizzeria e panineria). Ingresso libero (contributo per i lab creativi e i gonfiabili per bambini). L’evento è realizzato con il supporto di Riolo e Forst Sicilia.