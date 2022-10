Safari Ghostbuster per Halloween: una caccia al fantasma per famiglie e bambini

Torna il Safari a Palermo! In occasione di Halloween, le strade del centro storico di Palermo si riempiranno di piccoli “acchiappafantasmi”, travestiti da mostri! Un fantasmagorico gioco per tutta la famiglia, un tour serale in modalità caccia al tesoro per scoprire misteriosi luoghi e strani personaggi , che in un modo o nell’altro hanno lasciato un segno in città! E, non poteva esserci locatione più adeguata: la torre di San Nicolò farà da scenario per la notte più spaventosa e divertente dell´anno.

Cos’è Safari Ghostbuster è una caccia al tesoro serale tra le vie della città a tema fantasmi da trovare e “acchiappare”. Obiettivo del gioco è catturare e spaventare tutti i fantasmi per ottenere la licenza da Acchiappafantasmi! Una passeggiata serale ricca di colpi di scena, prove divertenti e di coraggio da superare, sorprese ed attività inaspettate sono gli ingredienti di questo Safari Ghostbusters.

Istruzioni: Si gioca a squadre, composte da bambini e adulti (min 4 .max 10 partecipanti). Bisogna rispondere a delle domande, superare delle prove, trovare gli indizi richiesti e “catturare” a colpi di macchina fotografica i fantasmi. Vince chi ottiene più punti, non è importante arrivare per primi! Tutte le attività sono pensate per essere svolte dai bambini di 6 anni di età in su in autonomia o con piccoli aiuti da parte degli adulti. Leggere il regolamento completo.



Occorrente:

Abbigliamento comodo da “safari Ghostbusters”;

macchina fotografia o mobile per fare le foto; vestito in maschera,

biglietto elettronico stampato o salvato nel mobile;

acqua e snacks e… voglia di divertirsi

A chi si rivolge:

Famiglie con bambini;

bambini e ragazzi con adulti accompagnatori

Età minima consigliata + 5 anni

Quando: domenica 30 ottobre ore 18:00- 21:30

Partenza del Safari dalle 18:00 alle 19:00;

fine del gioco con consegna del materiale entro le 21:30

Inizio: Piazza Bellini

Il percorso è segreto. Verrà svelato il giorno stesso. Modalità di partecipazione: Iscrizione on line tramite il link safarighostbusters/ pubblicato su www.palermobimbi.it o nelle rispettive pagine social. Il biglietto elettronico va presentato stampato o esibito sul mobile al personale Palermobimbi e Minimupa Hands On Museum. Oppure è possibile iscriversi il giorno stesso, al desk Palermobimbi posto

Costo 10 euro a partecipante

gratuito bambini 0-3 anni

Il tempo non è un criterio di valutazione: la consegna avviene al desk Palermobimbi entro le ore 21:30. Alla fine del gioco si dovranno consegnare: le schede relative alle persone partecipanti con autorizzazione al trattamento dei dati, le schede quiz e il materiale richiesto nel quiz ai fini della valutazione. La giuria è composta da personale Palermobimbi e Minimupa.

Le squadre vincitrici verranno contattate via mail e/o telefonicamente. La graduatoria verrà pubblicata sul portale: www.palermobimbi.it. Le squadre devono essere composte da un min di 4 componenti a un max di 10, con maggioranza bambini. Per le squadre che non rispettano questi criteri ci sarà una piccola penalità nel punteggio (-2 punti). Ad ogni domanda verranno assegnati dei punti. Vince chi ha ottenuto il miglior risultato. In caso di pareggio di punteggio, si procederà con il sorteggio. Le squadre devono: - completare esattamente il quiz gioco. - Superare le prove - Fornire il materiale fotografico/video richiesto. - Le foto devono ritrarre tutti i componenti e dimostrare la partecipazione della squadra. - Nel caso di info recuperabili anche su Google, sarà dato il punto alle squadre che riescono a dimostrare di avere reperito le informazioni in situ, piuttosto che averle cercato unicamente su Google.

Consigli: E’ obbligatorio giocare a squadre. E’ obbligatorio divertirsi! E’ permesso fotografare e chiedere informazioni. E’ consigliato dividersi i ruoli. Nominate: Capo squadra: colui che prende le decisioni, lo stratega - chi suggerisce la strategia del gioco. Chi tiene il tempo, chi scrive, chi fa/chiede di fare le foto. E’ consigliato fare amicizia, riposarsi… E’ consigliato abbigliamento comodo E’ permesso aiutare (mi raccomando solo aiutare) i bambini a risolvere gli enigmi, trovare gli indizi e fare le foto. E’ vietato “ googlare” invece che recarsi nei posti indicati nella mappa. Importante: Palermobimbi e Minimupa declinano ogni responsabilità su eventuali danni e/o infortuni durante la gara/caccia al tesoro. Gli accompagnatori delle squadre sono tenuti a sorvegliare sui propri membri squadra e del loro comportamento responsabile e civile. Partenza: Piazza Bellini. Il percorso è segreto. Verrà svelato il giorno stesso. Per info: info@palermobimbi.it