Samhain, la notte di Halloween e le sue origini celtiche: festa in maschera al Minas Tirith

La notte del 31 ottobre gli spiriti dei morti danzano al richiamo dei vivi. Ecco il giorno che non esiste: il giorno della paura. Samhain, il Capodanno Celtico, sarà celebrato in occasione di Halloween, la notte dei morti in terra d'Irlanda.

Per l'occasione, in omaggio, un orrendo benvenuto...organico. Si invitano tutti gli sconsiderati a partecipare. Musica Live Irlandese dei The Rolling Waves e festa in maschera. Il miglior costume verrà premiato con un grande classico dei film di halloween, una pinta a scelta, l'aggiunta della foto nella nostra Wall Of Fame e verrà arso vivo su una pira per placare gli spiriti dei morti.

Vi aspettiamo in tanti, e soprattutto, spaventosi.