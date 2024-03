Rocce suggestive, escursione alla scoperta della Matera siciliana

Rocce Suggestive. Provate ad immaginare una piccola Matera siciliana, con le abitazioni e il Castello scavate nell'arenaria.

Ascoltate i suoni di una dura battaglia, volta all'espugnazione dell'ultima Roccaforte francese, durante la guerra dei Vespri.

Guardate lontano e scorgerete il cono innevato dell'Etna. Questo, e molto di più, è ciò che vi attende durante la visita del borgo di Sperlinga. E non lasceremo le Madonie, senza aver prima ascoltato il respiro della montagna dall'interno della Miniera Raffo, dove visiteremo il Museo di Arte Contemporanea Sotto Sale ed il vicino villaggio.

L'albero di Chirone e Flavia Aruta ti accompagneranno a visitare il Castello di Sperlinga e la miniera Raffo. Punto di incontro: Bar Diva, Svincolo autostrada di Bagheria (Pa) alle ore 08:30 Sabato 23 Marzo 2024, procederemo in auto in direzione Enna. Rientro previsto per le ore 19:00. Si consiglia un abbigliamento adatto alla stagione, pranzo a sacco.

Costo € 25,00: nel costo sono inclusi gli l'ingressi, al castello, alla miniera di sale la guida e tutte le dotazioni di sicurezza per la visita nella stessa. Il semplice parteciperò sull’evento non basta a confermare la prenotazione. Per confermare la prenotazione, inviare un messaggio tramite Whatsapp e/o sms oppure contattarci sulla nostra pagina Falcon Walks, entro le ore 13:00 di Giovedì 21 Marzo indicando le seguenti informazioni: dati partecipanti (numero adulti e bambini, età bambini/ragazzi) e contatto telefonico.