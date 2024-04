Torna la Fiera campionaria del Mediterraneo: ecco street food, musica e il luna park

Ritorna in grande stile e in grande forma la Fiera Campionaria del Mediterraneo nella sua sede storica, con ingressi su via Sadat e piazza Cascino a Palermo. La fiera, targata Mediexpo, con il patrocinio della Regione Siciliana, dopo cinque anni, viene restituita alla città. Sarà inaugurata sabato 20 aprile alle 18 e resterà aperta fino al 5 maggio. Tutti i giorni dalle 16 alle 24 (compresi i giorni festivi 25 aprile e 1 maggio); la domenica dalle 10 alle 24. Ingresso gratuito per tutti da lunedì a venerdì (tranne i festivi) dalle 16 entro le 19. Dopo le 19 il costo del biglietto per gli adulti sarà di 2,50 euro. I bambini dai 7 ai 12 anni pagheranno 1 euro. Ingresso gratuito sempre per i bambini fino a 6 anni.

Utilizzata come hub vaccinale, in periodo covid, e poi chiusa per i lavori di messa in sicurezza che l’hanno resa agibile, la 69° Fiera Campionaria, con 70 mila metri quadrati di superficie tra padiglioni ed aree espositive esterne, torna ad essere punto di riferimento e di interesse commerciale per gli espositori provenienti da tutta Europa. Si tratta del maggiore polo espositivo della Siciliadalla lunga tradizione, che esiste e resiste.

Automobili, barche, arredo casa e giardino, shopping, food, arti e hobbistica. Centinaia di stand fuori e dentro i padiglioni saranno presenti con diverse tipologie merceologiche. Provenienti da tutta Italia e anche dall’estero sono pronti ad accogliere i tanti visitatori, presentando i loro prodotti e servizi. Largo spazio sarà dato anche all’artigianato locale ed etnico e un lungo viale sarà dedicato alle associazioni di volontariato che operano sul territorio siciliano. Da Mediexpo hanno ricevuto gratuitamente spazi e stand per presentare le loro attività e progetti e sensibilizzare i cittadini al volontariato.

Non mancherà la grande area food, quest’anno più ampia e attrezzata, con lo street food siciliano ma anche piatti tipici di altre regioni italiane e anche da più lontano. Tavolini e sedie arrederanno la parte centrale e più alta della Fiera e ogni sera sarà un tripudio di odori e sapori. Una delle sorprese più grandi di quest’anno invece sarà il Luna Park. Tornano le attesissime giostre, nella storica area della Fiera del Mediterraneo per accogliere i più giovani. Luci e tanto divertimento, un vero e proprio amarcord che rievoca i tempi d’oro della Fiera. Spazio e intrattenimento anche per i più piccoli con giochi e attività laboratoriali gratuiti per tutti i bambini.

Con la riapertura della Fiera, ritorna anche ArteMed, che rappresenta il lato artistico/culturale della manifestazione, un contenitore dove ogni forma d'arte, trova la sua collocazione, integrandosi e arricchendo il contesto fieristico. Un ampio spazio sarà dedicato agli artisti ed artigiani d'arte. Novità di quest'anno la presenza di un gruppo di fumettisti, che con la nona arte cattureranno l'attenzione dei più giovani, dunque arte per tutte le età.

Il calendario