Con la droga sarebbero riusciti ad incassare oltre un milione e mezzo all'anno e non avrebbero avuto scrupoli a confezionare le dosi di hashish e cocaina anche davanti ai loro figli piccoli. Questo era emerso dall'operazione "Nemesi" dei carabinieri, messa a segno alla Sperone il 2 novembre del 2021. Dopo le condanne inflitte in primo grado, a settembre del 2022, adesso la seconda sezione della Corte d'Appello ha in buona parte confermato il verdetto, emesso con il rito abbreviato, per 34 imputati, pur decidendo di assolverne 3 e di ridurre la pena ad altri 9.

Nello specifico, i giudici hanno pienamente scagionato Pietro Di Paola, Marco Marcenò ed Emanuel Milazzo Gandolfo: in primo grado i primi due erano stati condannati a 4 anni di reclusione ciascuno e l'altro a 6 anni e 8 mesi. Sono difesi dagli avvocati Riccardo Bellotta, Michele Calantropo e Filippo Gallina. Poi sono stati concessi degli sconti di pena a Gianluca Altieri (passa da 15 anni a 14 anni 10 mesi 20 giorni di carcere), Andrea Argeri (passa da 7 anni e 4 mesi a 2 anni e 8 mesi), Calogero Benigno (da 3 anni a 2 anni e 4 mesi), Michele Bravo (da 9 anni a 5 anni 9 mesi 10 giorni), Maria Mangiapane (da 7 anni a 6 anni e mezzo), Fabrizio Nuccio (da 14 anni e 8 mesi a 14 anni e 2 mesi), Rosario Vitrano (da 2 anni e 4 mesi a 2 anni e 2 mesi). Ad altri due imputati è stata riconosciuta la continuazione con una precedente condanna: si tratta di Andrea Serio, che dovrà scontare complessivamente 7 anni e 10 mesi (ne aveva avuti 6 anni e 10 mesi in primo grado) e Giorgio Federico che dovrà scontare complessivamente 8 anni e 8 mesi (ne aveva 6 anni e 8 mesi in primo grado).

Per tutti gli altri imputati sono state invece integralmente confermate le condanne: Paolo Altieri (14 anni e 10 mesi), Paola Balistreri (10 anni e 8 mesi), Giuseppe Balistreri (6 anni e 10 mesi), Mario Brancatello (9 anni), Salvatore Calafiore (9 anni), Alessandra Cannizzo (6 anni e 8 mesi), Giovanni Chifari (3 anni e 2 mesi), Cristian Biscotto Volo (6 anni e 8 mesi), Raffaele Costa (2 anni e 2 mesi), Davide Di Carlo (7 anni), Salvatore Di Pietra (un anno e 8 mesi), Davide Dispensa (un anno e 8 mesi), Antonino Leto (4 anni e 2 mesi), Giorgio Leto (2 anni e 2 mesi), Giuseppe Lo Coco (un anno e 8 mesi), Lorenzo Lonardi Rotolo (2 anni e 8 mesi), Riccardo Machì (9 anni), Angelo Mangano (un anno e 8 mesi), Rosalia Mantegna (6 anni e 8 mesi), Francesco Paolo Nuccio (6 anni e 10 mesi), Claudio Savoca (2 anni), Cinzia Selvaggio (6 anni e 8 mesi), Umberto Felice Tumminia (6 anni e 8 mesi), Alessio Serio (14 anni) e Gabriele Mistretta (un anno e mezzo).