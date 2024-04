Alla Zisa un laboratorio della droga, trovati bruciatori e pentole per preparare il crack

Dentro quel locale c'era tutto il necessario per preparare il crack: pentole, bruciatori, mestoli, bilancini di precisione e sacchetti di plastica. Oltre a un chilo e mezzo di stupefacenti vari e una pistola calibro 7,65 senza matricola con un caricatore e sei colpi. La polizia ha scoperto alla Zisa un laboratorio della droga allestito in un magazzino che secondo gli investigatori sarebbe stato ancora "caldo": qualcuno era stato lì poco prima.

L’attenzione degli agenti del commissariato Zisa-Borgo Nuovo è stata attirata dalla porta aperta di un magazzino teoricamente abbandonato. "Il luogo - spiegano dalla questura - era stato utilizzato come laboratorio per il confezionamento della droga. All’interno di quella che può essere considerata una vera e propria ‘bottega della droga’ sono stati rinvenuti tutti gli attrezzi da lavoro utili all’attività illegale".

L’arma trovata fra la droga su un tavolo è stata sequestrata per gli accertamenti, anche di natura balistica, che serviranno a verificare la provenienza della pistola e se abbia già sparato. "Sono in corso indagini per stabilire chi stesse presidiando il laboratorio fino a poco prima dell’intervento degli agenti", concludono dalla questura che ha intensificato i controlli alla ricerca di riscontri utili per le indagini.

In un’altra occasione, sempre lungo le strade della Zisa, la polizia ha arrestato un 46enne, M. V. le iniziali, trovato con un grosso quantitativo di droga addosso. L’uomo è stato fermato per un controllo mentre era alla guida di un'auto. Gli agenti hanno ispezionato l’abitacolo trovando sotto il sedile posteriore 60 grammi di hashish e 1.075 euro in contanti. La perquisizione è stata estesa alla sua abitazione dove c’erano altri 12 grammi di cocaina, 65 di hashish e 4 di marijuana.