Il furto d’auto e il folle inseguimento dallo stadio a piazza Scaffa: arrestato ventenne

E’ stato bloccato mentre cercava di scavalcare un cancello, dopo essersi lanciato da un’auto rubata nell’ultimo disperato tentativo di sfuggire alle manette. Dopo un rocambolesco inseguimento iniziato in zona stadio e finito in piazza Scaffa la polizia è riuscita ad arrestare un ragazzo di appena 20 anni (A. S. le iniziali) accusato del furto di una macchina avvenuto due notti fa.

Secondo una prima ricostruzione i poliziotti dei commissariati Oreto e Zisa avrebbero notato due giovani sospetti vicino a una Renault Twingo parcheggiata. All’arrivo della pattuglia, uno si sarebbe allontanato subito mentre l’altro si sarebbe chiuso dentro l’abitacolo e avrebbe messo in moto prima di spingere con il piede sull’acceleratore per raggiungere la circonvallazione.

L’inseguimento si è protratto a lungo e il giovane, tra strade imboccate controsenso e manovre spericolate, si è diretto verso corso dei Mille e piazza Scaffa. Arrivato vicino a un distributore di carburante il ventenne avrebbe abbandonato la Twingo e sarebbe fuggito a piedi, cercando di fare perdere le proprie tracce scavalcando il cancello di una proprietà privata.

Il giovane a quel punto è stato bloccato e portato negli uffici di polizia per l’identificazione mentre l’auto, con la portiera e il cilindretto dell’accensione danneggiati, è stata restituita al proprietario. La mattina seguente il ventenne è stato portato in tribunale dove il gip ha convalidato l'arresto disponendo per lui l’obbligo di permanenza notturna in casa e l'obbligo di dimora a Palermo.

Quello dei furti d'auto sembra essere un fenomeno costante se non in crescita nel Palermitano. Quotidianamente arrivano decine di segnalazioni al 112 e non si contano le denunce presentate in commissariati e stazioni. Spesso i mezzi, a poche ore dal furto, vengono ritrovati dalle forze dell'ordine e a volte dagli stessi proprietari, ma tanti altri finiscono in qualche magazzino per essere smontati o in attesa che qualcuno si faccia vivo per tentare il "cavallo di ritorno".