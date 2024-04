Le nozze d'argento del boss Lo Presti a San Domenico, Maria Falcone: "Un'offesa a mio fratello e alla città"

Sul caso sollevato una settimana fa da PalermoToday relativo al boss Tommaso Lo Presti, detto "il pacchione", che ha festeggiato le sue nozze d'argento, assieme alla moglie, Teresa Marino, anche lei già condannata per mafia, nella chiesa di San Domenico, dove si trovano anche le spoglie del giudice Giovanni Falcone, interviene la sorella del magistrato ucciso dalla mafia, presidente della Fondazione che porta il suo nome, Maria Falcone: "E' stata un'offesa nei confronti di mio fratello, ma anche di tutta la città di Palermo".

Dossier, la sezione di approfondimento e inchieste di PalermoToday, aveva svelato in anteprima, il 18 aprile, che il mafioso, tornato libero da pochi mesi, aveva rinnovato la sua promessa alla moglie a pochi passi dal Pantheon, festeggiando poi in una villa immersa nel verde di Ciaculli, con un party a cui avevano preso parte anche due notissimi cantanti neomelodici, Natale Galletta e Giusy Attanasio, che si erano fatti fotografare con festeggiati e ospiti, come emergeva da diversi scatti pubblicati sui social. Attanasio aveva anche postato un video della sua esibizione sul suo profilo TikTok, facendo gli auguri agli sposi e ringraziando Palermo.

A otto giorni da quell'articolo, Maria Falcone ha deciso di prendere una posizione: "Per concludere le polemiche sui fatti della cerimonia a San Domenico per la quale sono molto addolorata, penso che le nozze d'argento del boss Lo Presti con la consorte celebrate davanti alla tomba di mio fratello siano state un'offesa nei confronti sia di mio fratello Giovanni che dell'intera città di Palermo: San Domenico è due volte sacra - afferma la sorella del giudice - per la chiesa e per la comunità perché qui riposano i palermitani più illustri e che sono d'esempio per tutti. I mafiosi sono assassini e spietati criminali e se i boss tentano con l'arroganza e il cattivo gusto di accreditarsi agli occhi della comunità noi risponderemo chiaramente con la cultura e con l'impegno".

E conclude: "I religiosi di San Domenico non si sono resi conto dell'errore che stavano per compiere. Tuttavia, credo sempre nella buona fede dei Domenicani, molto colti e attenti al valore della memoria. Questa pagina molto brutta si chiuderà il 23 maggio prossimo con una affollatissima, bella e sentita funzione religiosa a San Domenico per ricordare le vittime della strage di Capaci e idealmente tutte le vittime di mafia".