Promozione, il punto sul campionato dopo la ventiduesima giornata

La ventiduesima giornata del girone A di Promozione ha delineato in modo definitivo quelli che sono i rapporti di forza del campionato, consegnando di fatto alcuni verdetti sia in alta che in bassa classifica. In vetta continua la marcia del Resuttana San Lorenzo, che dopo il mezzo passo falso contro San Vito Lo Capo, ha battuto la Folgore Castelvetrano, terza forza del campionato che veniva da una striscia di 12 risultati utili consecutivi. A trascinare i nerorosa al successo è sempre capitan Giampiero Clemente, ieri autore di una doppietta: per lui, che a luglio farà 44 anni, sono 22 i gol in stagione.

A quattro giornate dalla fine restano 5 i punti di vantaggio dal Casteldaccia, vittorioso proprio sul San Vito. In zona play-off dopo settimane di battaglia aperta il cerchio delle pretendenti si è ristretto. Il Gangi vince di misura il derby madonita contro Lascari-Cefalù, non senza polemiche da parte dei giallorossi che contestano il gol decisivo di Albeggiano come fantasma. Resta comunque il fatto che i biancorossi adesso sono terzi a 42 punti assieme alla Folgore mentre per i ragazzi di mister Zappavigna, falcidiati dagli infortuni, il sogno play-off è ormai sfumato.

Risultati importanti sono arrivati anche in bassa classifica, dove la situazione si è definitivamente incendiata. Il derby tra il fanalino di coda Villabate e la Supergiovane Castelbuono terzultimo è finito con un pirotecnico 3-3 che non fa sorridere nessuna delle due, in particolare i giallorossi, passati in vantaggio sul 3-0 e acciuffati proprio negli ultimi secondi dagli ospiti. Un rimpianto enorme per i ragazzi di Mister Guida che restanon a cinque punti dai nerooro a loro volta scivolati in penultima posizione, superati dal Kamarat dopo il successo di questi sul Città di Carini. I rossoblù adesso, come il Partinicaudace sconfitto sabato dal Fulgatore, sono ad una sola lunghezza dal terzultimo posto, che varrebbe i play-out. Qui sotto i risultati e la classifica.

Alba Alcamo-Raffadali 0-1

Casteldaccia – Città di San Vito Lo Capo 2-0

Folgore Castelvetrano – Resuttana San Lorenzo 1-3

Gangi – Lascari 1-0

Kamarat – Città di Carini 2-1

Partinicaudace – Fulgatore 0-2

Villabate – Supergiovane Castelbuono 3-3