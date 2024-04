Al Barbera arriva la Reggiana, Mignani vuole la prima vittoria: "Tre punti per il morale e la classifica"

"Dobbiamo fare risultato, per il morale e la classifica". Non usa molti giri di parole Michele Mignani, tecnico del Palermo, alla vigilia del match del Renzo Barbera contro la Reggiana. I rosanero non vincono dallo scorso 10 marzo e, in casa, addirittura da metà febbraio. Mignani è consapevole del nuovo equilibrio che la squadra sembra aver assunto in difesa ma adesso serve portare a casa l'intera posta in palio. "In questa settimana ho visto una crescita ulteriore - ha esordito - ho cercato di dare la mia linea alla squadra. L'ideale è mantenere l'equilibrio e cercare di fare più gol, dobbiamo cercare di fare bene entrambe le fasi e vincere domani con la Reggiana. Dobbiamo capire quando rischiare, in una partita ci sono più partite e dobbiamo comprendere quando far male all'avversario perchè abbiamo le qualità. La squadra forse ha un blocco mentale, vincere domani aiuterebbe molto".

Il tecnico, poi, si sofferma sul rientro in gruppo di Ranocchia anche se per domani non avrà a disposizione Aurelio e Coulibaly: il terzino ha rimediato una lesione al soleo della gamba sinistra, risentimento muscolare per il centrocampista. "Ranocchia sta bene - ha puntualizzato - si è allenato tutta la settimana con il resto del gruppo. Era fermo da parecchio tempo, per essere al 100% avrà bisogno di altri allenamenti. Può fare più cose, ci può permettere di cambiare durante il corso della partita o all’inizio grazie alle sue caratteristiche".

Mignani alla fine si è anche soffermato su Stulac e Segre, che in questo momento sembrano fuori dai radar: "Stulac e Gomes possono giocare insieme - ha chiarito - ma in questo momento serve un centrocampista più basso e due mezzali. Non credo che uno dei due possa fare la mezzala. Con un centrocampo diverso potrebbero giocare insieme, hanno le qualità e l'esperienza per farlo, è una scelta tattica. Così come è una questione tattica aver preferito in questo momento Henderson, che mi dà qualche soluzione in più dal punto di vista del palleggio. Segre è un giocatore che ritengo importante, ha intensità, corsa e qualità negli inserimenti. Segre è cresciuto tantissimo in queste settimane - ha concluso - è molto duttile e fa bene entrambe le fasi".