Palermo, al lavoro in vista della Reggiana: da valutare le condizioni di Aurelio

Doppia seduta di allenamento oggi per il Palermo di Michele Mignani: i rosanero, a Torretta, hanno intensificato il lavoro in vista del match casalingo di sabato pomeriggio contro la Reggiana. Al mattino i calciatori hanno lavorato divisi in due gruppi: il primo formato dai difensori mentre il secondo da centrocampisti e attaccanti. Dopo un lavoro di forza in palestra e un torello tattico, i difensori hanno effettuato un lavoro tattico sulla linea difensiva, mentre centrocampisti e attaccanti mini sviluppi con conclusioni in porta.

Nel pomeriggio la squadra ha svolto un riscaldamento tecnico, un’esercitazione sulla rapidità, un lavoro tattico a tutto campo sulla fase di non possesso e una partita a tema.

Ranocchia, rientrato ieri in gruppo, oggi ha proseguito il lavoro con il resto dei compagni, segno di un pieno recupero del centrocampista. Il rientro in campo dell’ex Empoli, comunque, non comporterà variazioni al sistema tattico: Mignani prosegue con il 3-5-2 adottato sin dal suo arrivo a Palermo. Ranocchia, come ieri, ha ricoperto il ruolo di mezzala.

Ancora assente dal campo Vasic, che ha effettuato ancora un programma differenziato personalizzato. Out anche Aurelio: il terzino, che ieri ha interrotto anzitempo la seduta pomeridiana, oggi pomeriggio non si è allenato in gruppo e le sue condizioni sono da valutare. Ionut Nedelcearu sembra aver scavalcato nelle nuove gerarchie Ceccaroni: il rumeno è stato provato costantemente sul centrosinistra, a fianco di Lucioni, proprio come nella gara contro il Parma.