Verso Palermo-Reggiana, Aurelio ha saltato la rifinitura: convocazione a rischio, emergenza a sinistra

Rifinitura mattutina a Torretta per il Palermo di Michele Mignani: i rosanero affronteranno domani pomeriggio al Barbera, alle ore 16.15, la Reggiana di Nesta. Un match nel quale il nuovo tecnico spera di ottenere la sua prima vittoria in rosanero, dopo i primi 3 pareggi. Serve, inevitabilmente, tornare al successo: i tre punti mancano ormai da più di un mese, dalla trasferta di Lecco dello scorso 10 marzo.

A Torretta, questa mattina, ancora assente Giuseppe Aurelio: il terzino ha avvertito un problema nella seduta di lunedì pomeriggio, abbandonando la sessione prima della conclusione. Nei giorni successivi non è mai rientrato in gruppo: le chances di una sua convocazione sono, dunque, davvero poche. Nel pomeriggio, intorno alle 15, Mignani dovrebbe fornire risposte a riguardo in conferenza stampa.

Quel che è certo è che se la sua assenza dovesse essere confermata, Mignani potrebbe contare sul solo Lund per la corsia di sinistra. Il tecnico, quindi, dovrebbe pensare a un piano B nel caso in cui il calciatore statunitense non dovesse garantire i 90 minuti. A questo proposito, Traorè sia oggi che nei giorni scorsi è stato provato in quella posizione.