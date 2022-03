Promozione, il punto sul campionato dopo la ventunesima giornata

Non è stato certamente un turno privo di sorprese la ventunesima giornata del campionato di Promozione Sicilia girone A. La più importante è arrivata al Giovanni Aloisio, con il Resuttana San Lorenzo che ha rallentato la sua marcia contro il Città di San Vito Lo Capo. Il Casteldaccia si appresta ad accorciare il gap a cinque punti (nonchè ad allungare la forbice con la Folgore a tre lunghezze) in virtù della vittoria a tavolino che si profila col Partinicaudace dopo l'aggressione del dirigente neroverde al guardialinee, episodio che la società del presidente Montoleone ha già condannato, scusandosi pubblicamente per l'accaduto.

In zona play-off sorride anche il Gangi, che vince di misura il derby in trasferta contro il Città di Carini, non senza polemiche da parte dei rossoblù che si sono lamentati per un gol annullato e un rigore negato nel primo tempo. Chi invece vede la zona play-off sempre più lontana è la Polisportiva Lascari-Cefalù, che però questa giornata può tornare a casa orgogliosa per essere riuscita a rimontare lo svantaggio di 3 gol contro Alcamo, pareggiando la partita nonostante un organico ormai praticamente decimato cui si sono aggiunte le defezioni di Pitissi e Incognito.

In bassa classifica, con Partinicaudace e Città di Carini che si sono fermate, è il giorno della Supergiovane Castelbuono che al Failla batte il Kamarat nello scontro diretto per i play-out salendo al terzultimo posto. Pomeriggio amaro invece per il Villabate costretto a cedere il passo al Fulgatore fuori casa: per i ragazzi di mister Guida lo scontro contro Castelbuono in casa domenica prossima è di fatto l'ultima occasione per agganciare il treno salvezza. Qui sotto la panoramica completa.

Città di Carini-Gangi 1-2

Fulgatore-Villabate 3-0

Partinicaudace-Casteldaccia (sospesa al 67' per l'aggressione del dirigente di casa al guardialinee sul risultato di 0-1; verdetto sub-judice)

Polisportiva Lascari-Cefalù-Alba Alcamo 3-3

Raffadali-Folgore Castelvetrano 0-0

Resuttana San Lorenzo-Città di San Vito Lo Capo 1-1

Supergiovane Castelbuono-Kamarat 2-1