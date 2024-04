Palermo-Reggiana, le probabili formazioni: conferma per Henderson, Ranocchia parte dalla panchina

Tornare alla vittoria per prepararsi al meglio per le ultime giornate di campionato e i playoff: il Palermo di Mignani proverà, domani pomeriggio al Barbera contro la Reggiana, ad ottenere un successo che manca dallo scorso 10 marzo.

Un lungo digiuno che va necessariamente interrotto, tre punti che darebbero ulteriore serenità alla squadra in vista del rush finale di stagione. Mignani vuole la prima vittoria in rosanero, dopo tre pareggi consecutivi. Il tecnico sembra avere le idee piuttosto chiare su chi schierare dal primo minuto domani pomeriggio. Non potrà contare sull'apporto di Aurelio e Coulibaly, ai box per infortunio oltre ai già noti Vasic e Di Mariano. Una lesione del soleo per il terzino (almeno 20 giorni di stop probabili per lui), come anticipato da PalermoToday. Il senegalese, invece, fermato da un risentimento muscolare. Torna a disposizione Ranocchia, che non partirà però dal primo minuto: il suo recupero consente a Mignani di avere maggiori soluzioni in avanti e certamente più idee nella costruzione della manovra offensiva.

Nella rifinitura odierna è stata provata la probabile formazione che domani scenderà in campo contro la Reggiana. La difesa a tre sarà composta da Diakitè, Lucioni e Nedelcearu: il rumeno ha scalzato Ceccaroni nelle gerarchie del nuovo tecnico. A destra agirà Buttaro vista l'assenza di Di Mariano, a sinistra Lund è l'unico di ruolo a disposizione. In mezzo Gomes in cabina di regia, affiancato da Henderson e Di Francesco. Ancora panchina, quindi, per Stulac e Segre: sull'impiego dello sloveno il tecnico ha chiarito che con questo tipo di sistema di gioco non può coesistere con Gomes; sul secondo miglior marcatore della squadra, invece, ha spiegato che in questo momento lo scozzese sembra dare maggiori garanzie in fase di palleggio. In avanti conferme per la coppia Mancuso-Brunori. Nella seduta mattutina odierna Traorè è stato provato sulla sinistra, come vice Lund; a destra, qualora Buttaro non reggesse i novanta minuti, potrebbero essere adattati Segre o Graves.

Le probabili formazioni

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Diakité, Lucioni, Nedelcearu; Buttaro, Henderson, Gomes, Di Francesco, Lund; Brunori, Mancuso.

REGGIANA (3-4-2-1): Satalino; Libutti, Rozzio, Marcandalli; Fiamozzi, Kabashi, Bianco, Pieragnolo; Melegoni, Portanova; Gondo.

Qui Reggio Emilia

“Dobbiamo crederci, solo così accadono realmente le cose“. Alessandro Nesta carica così i suoi, in conferenza stampa, in vista della gara col Palermo. L’allenatore della Reggiana ha anche dichiarato di non temere l'effetto Barbera: “Ambiente del Barbera? Non mi preoccupa – dichiara -. Siamo già stati in altri stadi importanti, dobbiamo solo ritrovare l’entusiasmo. Il Palermo è migliorato e in questo finale si è un po’ alleggerito. Loro cercheranno di vincere ma noi adesso dobbiamo reagire: dobbiamo, però, pensare ad una gara per volta senza fare calcoli. Ci siamo sempre rialzati e dobbiamo farlo anche adesso”.

Precedenti, curiosità e statistiche