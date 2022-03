Snodo cruciale per il Resuttana, Lo Bianco: “Pronti a giocarcela a Castelvetrano, vogliamo vincere anche la coppa”

Dopo il pareggio contro il San Vito Lo Capo il Resuttana San Lorenzo si avvia due partite importanti per la sua corsa all’oro: la prima domenica con l’ostica trasferta di Castelvetrano contro la Folgore, terza forza del girone A e imbattuta da dodici partite; la seconda mercoledì in coppa contro il Real Aci per certificare l’accesso alle semifinali. Il ds del club nerorosa Aurelio Lo Bianco fa il punto della situazione.

Il dirigente della capolista del girone A di Promozione esprime le sue considerazioni sullo scontro diretto di domenica: “Partiamo dal presupposto che per noi sono importanti tutte le partite - afferma a PalermoToday - domenica giochiamo contro una squadra reduce da 12 risultati utili consecutivi, ben costruita e allenata da un grande tecnico e la posta in palio è altissima. Noi siamo pronti ad affrontare tutte le partite e ripeto lo siamo anche quando giochiamo contro squadre che non hanno nulla da chiedere perché, come è giusto che sia, le avversarie quando ci incontrano vuoi perché siamo primi, vuoi perché siamo forti, danno il massimo. Conosciamo il valore della rosa della Folgore, il mister la sta preparando come sempre nel migliore dei modi e siamo pronti per giocarcela”.

Lo Bianco ha infine parlato del ritorno dei quarti della Coppa di categoria ribadendone l’importanza: “Siamo quasi agli sgoccioli di questo campionato - conclude - speriamo di centrare l’obiettivo prefissato a inizio anno. All’andata abbiamo vinto 3-0: martedì andremo in ritiro ad Acireale per il ritorno. Puntiamo a vincere entrambe le competizioni, non regaleremo niente a nessuno. Il nostro sogno è fare il double ma viviamo partita per partita preparando come sempre ogni singola gara al meglio".