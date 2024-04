Corini dirige l'allenamento ma l'esonero è a un passo: Grosso e Gattuso verso il "no", ipotesi traghettatore

In un clima di apparente normalità, il Palermo è tornato ad allenarsi questa mattina a Torretta. Eugenio Corini e il suo staff hanno regolarmente diretto la seduta di allenamento. I calciatori che hanno giocato ieri hanno svolto un defaticante, gli altri hanno effettuato una partitella in porzione ridotta del campo. L’allenatore attende segnali dalla dirigenza, che sembra però orientata a cambiare guida tecnica. Nella giornata di oggi dovrebbe arrivare la notizia dell’esonero.

Grosso e Gattuso avrebbero delle riserve ad accettare l’incarico a due mesi dalla fine della stagione. Sullo sfondo restano Moreno Longo e Michele Mignani, che potrebbero accettare di traghettare la squadra sino a fine campionato.

Gardini e Bigon si trovano a Milano e oggi, tramite call, analizzeranno la situazione con il board da Manchester. Le valutazioni sono ampie, non solo sulla guida tecnica. Il tempo, però, stringe: il nuovo tecnico potrebbe dirigere soltanto tre sedute prima del match di sabato pomeriggio contro la Sampdoria. Una partita, peraltro, abbastanza difficile contro un avversario in netta ripresa: in caso di successo contro i rosanero i doriani si porterebbero a sole tre lunghezze dal Palermo.