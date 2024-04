Eccellenza girone A, ultima giornata: l’Aspra retrocede, l’Athletic Club chiude con una vittoria

Cala il sipario sul campionato di Eccellenza: l'ultima giornata determina i verdetti in coda. L'Aspra, perdendo 4-0 contro la Nissa in trasferta, retrocede in Promozione insieme al Mazara: la forbice di 11 punti rispetto all'Accademia Trapani determina lo svolgimento di un solo playout che si giocherà tra Casteldaccia e Fulgatore. I palermitani avranno il turno casalingo a favore, al Fiorilli. L'Athletic Club Palermo chiude con una bella vittoria, poker anche per la Don Carlo Misilmeri. Di seguito i risultati dell'ultima giornata e la classifica finale.

Castellammare-Supergiovane Castelbuono 2-2 giocata ieri

Bah e Calagna portano avanti i padroni di casa dopo undici minuti. Al 24’ Grandis accorcia per Castelbuono, a metà ripresa il 2-2 firmato da Palma.

Geraci-Sciacca 1-2 giocata ieri

A sancire un brillante girone di ritorno, lo Sciacca vince in trasferta anche nell'anticipo di oggi pomeriggio dell'ultima giornata del campionato di Eccellenza. A Geraci Siculo la squadra di Angelo Galfano si impone per 2 a 1 con le reti di Fricano al 25' e Baiata al 53'. Di Fernandes, al 94', la rete dei padroni di casa. Un'altra prova di forza in trasferta per i neroverdi (ben 6 vittorie nel girone di ritorno), sempre a loro agio sui campi in erba sintetica. Con questa vittoria lo Sciacca chiude la stagione a quota 47 punti, gli stessi del Castellammare che come i neroverdi ha giocato oggi in anticipo pareggiando 2 a 2 contro il Castelbuono. I trapanesi in virtù del vantaggio negli scontri diretti conquistano la quarta posizione finale.

Athletic Club Palermo-Mazara 4-0

Si chiude con una vittoria la stagione dell'Athletic Club Palermo. Impegnati al Favazza di Terrasini nella 30esima giornata del campionato di Eccellenza girone A, i nerorosa di Gabriele Cipolla hanno battuto il Mazara per 4-0 grazie alla doppietta di Vincenzo Manfrè - che chiude così il campionato con 15 gol - e le reti di Andrea Caruso e Nicolò Corsino. Una partita in crescendo per l'Athletic che, dopo un primo tempo senza grandi emozioni, ha sbloccato il punteggio al quinto minuto del secondo tempo con il tap-in di Manfrè dopo una grande azione sulla destra di Mustacciolo, sfuggito alla marcatura di due avversari. A un quarto d'ora dalla fine il raddoppio ancora con il numero 9 nerorosa che finalizza una bella azione in verticale. A pochi minuti dalla fine c'è gloria anche per il giovane Andrea Caruso, classe 2006, che insacca a porta vuota, con il portiere avversario fuori dai pali. Infine il poker al 90° minuto con il tiro dalla distanza di un altro giovane, il 2005 Nicolò Corsino. L'Athletic Club Palermo conclude così la stagione all'ottavo posto con 38 punti, frutto di 10 vittorie, 8 pareggi e 12 sconfitte con 45 gol fatti (terzo miglior attacco del campionato, alla pari con Mazara 46 e Unitas Sciacca) e 42 gol subiti.

Don Carlo Misilmeri-Marineo 4-0

Maltese, Cossentino, l’autorete di Prestigiacomo e il gol nel finale di Chinnici firmano il successo biancorosso contro il Marineo.

Fulgatore-Folgore Castelvetrano 2-0

Nissa-Aspra 4-0

L’Aspra cade al Tomaselli contro la vincitrice del campionato: una doppietta di Agudiak e le reti di Tripoli e Gueye condannano l’Aspra alla retrocessione. La forbice tra Accademia Trapani e Aspra (11 punti) determina lo svolgimento di un solo turno playout: Casteldaccia-Fulgatore, con il turno casalingo a favore dei palermitani.

Pro Favara-Accademia Trapani 2-0

L’ultima partita di campionato della Pro Favara si chiude con una vittoria contro l’Accademia Trapani: al Bruccoleri i gialloblù sbloccano il risultato soltanto al 37’ della ripresa, grazie alla rete del bomber Balistreri. A pochi minuti dalla fine il raddoppio siglato da Erbini. La squadra di Gaetano Catalano ci ha provato, sia nel primo che nel secondo tempo, ma la difesa ospite e la bravura di Mistretta hanno impedito di trovare prima il gol. Un errore difensivo di Perricone, ad otto minuti dalla fine, dà origine alla conclusione vincente di Balistreri che sblocca il risultato. Nel finale Erbini trova il raddoppio con una bella conclusione. Adesso testa ai playoff nazionali, la Pro Favara accede alle semifinali in virtù del posizionamento finale nella regular season. L'avversario della Pro Favara uscirà dalla finale play off regione campana tra Pompei e Nola. Primo incontro il 26 maggio, ritorno il 2 giugno al Bruccoleri.

Us Mazara 46-Casteldaccia 4-1

Il Casteldaccia perde 4-1 contro il Mazara 46 e andrà a disputare i playout per non retrocedere contro Fulgatore. Apre Megna per gli ospiti su rigore al 25’, quindi il pari di Erbini al 36’. Megna al 44’ sbaglia un altro rigore, mancando il nuovo vantaggio per i suoi. Nella ripresa Erbini segna ancora e porta avanti i padroni di casa, nel finale Perrone e Murania chiudono definitivamente i conti. Il playout si giocherà al Fiorilli.

La classifica finale

Nissa 83

Pro Favara 74

Mazara 46 54

Castellammare 47

Unitas Sciacca 47

Supergiovane Castelbuono 45

Don Carlo Misilmeri 42

Athletic Club Palermo 38

Oratorio S. Ciro e Giorgio Marineo 35

Folgore Castelvetrano 33

Geraci 33

Accademia Trapani 31

Casteldaccia 29 playout

Fulgatore 25 playout

Aspra 20 retrocesso

Mazara 20 retrocesso