La cura Mignani non funziona, la Reggiana vince in rimonta al Barbera: per il Palermo è notte fonda

Il Palermo di Mignani crolla al Barbera contro la Reggiana: la formazione di Nesta vince 2-1 in rimonta, grazie alle reti di Portanova e Rozzio. La perla di Brunori, al 35’ del primo tempo, aveva illuso i tifosi ma nella ripresa la formazione rosanero si è abbassata troppo lasciando notevole campo agli avversari: un copione tristemente andato in onda diverse volte in questa stagione. La Reggiana ha creato molto, nel primo tempo Pigliacelli è stato decisivo con diverse parate che hanno salvato i suoi. La manovra offensiva rosanero è apparsa ancora imballata e nella ripresa Mignani si è trovato costretto a schierare un inedito 4-2-4 con Segre terzino destro nel tentativo di agguantare il pari. La sensazione è che ci sia molta confusione tattica, il 3-5-2 iniziale oggi non ha garantito quella compattezza che nelle precedenti edizioni aveva consentito ai rosa di strappare quantomeno un pareggio. Un passo falso in chiave playoff piuttosto pesante, i risultati delle altre peraltro erano stati parecchio favorevoli: un’altra occasione persa, l’ennesima, di un campionato tribolato.

Mignani conferma l'undici schierato in rifinitura

Mignani conferma l’undici schierato in rifinitura, come raccontato alla vigilia da PalermoToday: Buttaro rileva Di Mariano, Ranocchia parte dalla panchina. Nesta conferma il solito 3-4-2-1 con Gondo unica punta. La Reggiana parte subito forte, dopo un minuto Gondo lasciato solissimo da un’errata lettura difensiva di Nedelcearu: il rumeno rimedia murando la conclusione dello stesso attaccante avversario. Poco dopo Kabashi calcia da fuori, Pigliacelli respinge via la minaccia. I rosanero non riescono ad uscire puliti e fraseggiano lentamente, la squadra di Nesta pressa alta e chiude bene i varchi. Al 15’ paratona di Pigliacelli su tiro ravvicinato di Rozzio dopo una respinta di petto di Brunori: bel riflesso del portiere rosanero che salva i suoi. Al 18’ primo tiro dei padroni di casa con Gomes, la conclusione del francese si alza troppo.

La squadra di Mignani prova col passare dei minuti a prendere campo, velocizzando la manovra. Al 27’ ci prova Nedelcearu di testa, la palla si spegne fuori dallo specchio. Al 35’ Brunori aggancia perfettamente su lancio di Lucioni dalla distanza e scarta con un controllo delizioso Satalino in uscita, depositando poi in rete a porta vuota: il collaboratore di Perenzoni, però, sbandiera fuorigioco. Il check al Var, però, smentisce la chiamata: è rete, rosanero in vantaggio grazie alla sedicesima rete in campionato del numero 9. Gol fantastico del capitano, l’esecuzione ricorda una storica rete di Baggio contro la Juve ai tempi del Brescia, su magnifico lancio di Pirlo. Il controllo del Divin Codino, in quella circostanza, fu ancora più complicato e delicato. Il primo tempo va in archivio con i padroni di casa avanti grazie alla magia del capitano: dopo un inizio timido la squadra di Mignani ha alzato il ritmo col passare dei minuti mettendo in difficoltà la difesa emiliana, pur rischiando di prendere il gol in diverse circostanze.

Il secondo tempo

La ripresa comincia con gli stessi 22 interpreti della prima frazione di gioco. Subito altra occasione per la Reggiana, decisivo ancora Pigliacelli sul tiro cross avversario. Sul calcio d’angolo seguente ancora il portiere rosanero dice di no al colpo di testa di Rozzio. Al 52’ il pari della Reggiana: Portanova pennella direttamente su punizione e firma l’1-1. Mignani cambia subito: fuori Mancuso e dentro Soleri, out anche Henderson per Segre. Al 65’ Rozzio porta in vantaggio la Reggiana: Soleri rinvia male di testa e serve involontariamente l’avversario che al volo trova la rete. Mignani cambia, fuori Buttaro e dentro Ranocchia. Al 72’ fuori Nedelcearu e dentro Insigne, out anche Di Francesco per Traorè. Prima sostituzione, invece, per Nesta: fuori Portanova, al suo posto Antiste. Il tecnico rosanero opta per una sorta di 4-2-4 con Segre abbassato a fare il terzino destro. Nel finale i padroni di casa non riescono a produrre assalti vincenti e il triplice fischio di Perenzoni certifica il tonfo della squadra di Mignani.

Tabellino e pagelle

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli 7; Diakité 5, Lucioni 6, Nedelcearu 5 (72’ Insigne 5); Buttaro 5 (65’ Ranocchia 6), Henderson 5 (55’ Segre 6), Gomes 5, Di Francesco 5 (72’ Traorè 5,5), Lund 5,5; Brunori 6,5, Mancuso 5 (55’ Soleri 5). Allenatore: Mignani 5.

REGGIANA (3-4-2-1): Satalino 6; Libutti 5,5, Rozzio 7, Marcandalli 5,5; Fiamozzi 6, Bianco 6 (90’ Cigarini sv), Kabashi 6,5, Pieragnolo 6,5 (90’ Pajac sv); Melegoni 6, Portanova 7 (73’ Antiste 6); Gondo 6 (78’ Okwonkwo 6). Allenatore: Nesta 7.

Arbitro: Perenzoni (Rovereto) 6.

Reti: 35’ Brunori, 52’ Portanova, 65’ Rozzio.

Ammoniti: 31’ Libutti, 43’ Marcandalli, 51’ Henderson.

Spettatori: 20.601 (12.603 abbonati, 7.998 biglietti venduti).