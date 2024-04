Il Palermo perde ancora, partita folle a Pisa: i nerazzurri vincono 4-3, Gomes espulso

Il Palermo di Eugenio Corini perde ancora, questa volta in una maniera che fa malissimo: all’Arena Garibaldi finisce 4-3 per il Pisa, al termine di novanta minuti “pazzi” e ricchi di episodi. I rosanero vanificano tutto nella ripresa, dopo un’ottima prima frazione conclusa con un doppio vantaggio grazie alle reti di Brunori e Lund. Nella ripresa il solito copione, con gli uomini di Corini che si abbassano e si fanno rimontare in tre minuti. Prima D’Alessandro, quindi Bonfanti per il 2-2. Al 64’ Gomes lascia in dieci i suoi, rimediando ingenuamente il secondo giallo che cambia gli equilibri in campo. Il Palermo riesce a portarsi sul 3-2, grazie alla doppietta di Brunori arrivata su rigore. Poco dopo però prima il 3-3 di Matteo Tramoni, quindi il poker servito dallo stesso Tramoni, al rientro dopo 220 giorni e l’infortunio al crociato. Una sconfitta figlia dei soliti problemi: incapacità di gestione del vantaggio (doppio in questo caso, come a Cremona), baricentro troppo basso nella ripresa, condizione atletica allarmante nella seconda parte del match. Come già accaduto in altre occasioni, i rosanero nel secondo tempo sono spariti dal campo. Oggi, però, erano riusciti a riportarsi avanti col rigore procurato da Vasic e trasformato da Brunori. Gli errori commessi, però, non sono serviti da lezione. Un altro ko, il secondo consecutivo: gli uomini di Corini hanno ottenuto soltanto 3 punti nelle ultime 5 partite. Un bottino assai magro, inaccettabile per una squadra che vuole salire in serie A. La difesa, nonostante il cambio di modulo, non ha migliorato il proprio rendimento: 4 gol in 45 minuti (come contro il Brescia) evidenziano gravissimi problemi.

La difesa a 3 annunciata

Corini cambia modulo, come annunciato durante la settimana da PalermoToday, e schiera un 3-4-2-1. Lucioni parte dalla panchina, al suo posto Nedelcearu; Coulibaly preferito ad Henderson con Di Francesco a supporto di Brunori.

Il Pisa sfiora subito il vantaggio, Brunori devia sul palo un colpo di testa ravvicinato di Moreo: Pigliacelli si salva. I rosa rimediano nel primo quarto d’ora due gialli: al 4’ Gomes, al 14’ Coulibaly. Il centrocampista ex Salernitana era diffidato e salterà il prossimo match contro la Sampdoria. Al 18’ Bonfanti, da due passi, sbaglia un colpo di testa non proprio difficile. Coulibaly rimane a terra per infortunio, a seguito di un contrasto falloso con Caracciolo non sanzionato con il giallo: il senegalese prova ma non riesce a proseguire. Al suo posto entra Vasic, primo cambio forzato per Corini. Al 24’ i rosanero si portano in vantaggio: grande gol di Di Francesco, che stoppa benissimo un lancio perfetto di Gomes e calcia forte col destro non lasciando scampo a Loria, che forse si aspettava il tiro sul secondo palo. Il Var, però, annulla la rete per fuorigioco millimetrico: il check certifica come l’esterno rosanero fosse leggermente avanti rispetto alla linea avversaria. Al 29’ Loria apre la manona sul tiro angolato di Brunori: grande risposta del portiere nerazzurro che evita il vantaggio. E', però, l'antifona all'1-0 rosanero che arriva poco dopo, al 32’, con una bomba su punizione dal limite di Brunori: stavolta non c’è alcun dubbio. Splendida parabola del capitano, che calcia forte sul palo del portiere e lo trafigge. Al 40’ Di Francesco cerca il raddoppio in acrobazia, conclusione centrale ma bella iniziativa dell’esterno rosanero. Al 42’, però, arriva concretamente il 2-0: è Lund a segnare, servito benissimo in area da Brunori. Lo statunitense, dopo aver corso per tutta la fascia seguendo la ripartenza, rimane freddo davanti a Loria e col mancino non sbaglia. Trenta secondi dopo Pigliacelli super su Barbieri di testa, poi Moreo spara alto con la porta libera.

La ripresa

Ad avvio ripresa Aquilani sostituisce Barbieri con Beruatto, nessuna modifica nei rosanero. Il Pisa insiste in un forcing prolungato, i rosanero si abbassano troppo e si fanno schiacciare. Al 59’, infatti, D’Alessandro riapre il match: calcio d’angolo corto, difesa impreparata sulla traccia corta e tiro a giro del calciatore che batte Pigliacelli. La squadra di Corini si abbassa ancora, il Pisa pressa a tutto campo i rosanero alla ricerca del pari. Al 62’ Bonfanti fa 2-2: piattone mancino da dentro l’area di rigore e nulla da fare per Pigliacelli. Solito copione in scena all’Arena Garibaldi, Palermo incapace di gestire il vantaggio al rientro dagli spogliatoi. Un istante dopo il pari nerazzurro Gomes rimedia doppio giallo e lascia in dieci i suoi: clamorosa ingenuità del francese. Al 67’ Valoti sfiora il tris, miracolo di Pigliacelli che manda sopra la traversa la conclusione avversaria: il Palermo è in tilt. Al 72’ Caracciolo prova la bomba dalla distanza, ancora una grande risposta del portiere rosanero. Corini toglie Di Francesco per Aurelio, nel tentativo di avere maggiore copertura. Al 74’ Vasic cade in area, per Fourneau c’è contatto con D’Alessandro: l’arbitro fischia rigore per i rosa. Dagli undici metri parte Brunori che non sbaglia e riporta avanti il Palermo. Con la doppietta il numero 9 diventa il secondo miglior marcatore nella classifica all time dei rosanero, davanti a lui soltanto Miccoli.

Al minuto 82 due cambi per Corini: out Brunori per Soleri, dentro Graves per Di Mariano. Al minuto 83 cambia ancora il risultato, visto che Matteo Tramoni firma il 3-3: conclusione dal limite dell’area sugli sviluppi di calcio d’angolo e Pigliacelli battuto. Ancora una volta la difesa rosanero si fa cogliere impreparata nella lettura del calcio d’angolo corto. Al 91’, però, ecco la beffa: Matteo Tramoni lascia partire un diagonale destro preciso che batte ancora Pigliacelli per il poker nerazzurro. Nei minuti finali non accade più nulla, il Palermo perde ancora.

Tabellino e pagelle

PISA (3-4-1-2): Loria 6; Calabresi 6 (77’ M. Tramoni 8), Caracciolo 6, Canestrelli 6; Barbieri 6 (46’ Beruatto 6,5), Marin 6, Esteves 5,5, D’Alessandro 7 (77’ L. Tramoni 6); Valoti 5,5; Bonfanti 6,5 (89’ Veloso sv), Moreo 5,5 (77’ Torregrossa 6). Allenatore: Aquilani 7.

PALERMO (3-4-2-1): Pigliacelli 6,5; Diakité 5, Nedelcearu 5, Ceccaroni 5; Di Mariano 5 (82’ Graves sv), Segre 5,5, Gomes 4, Lund 6; Coulibaly 5 (19’ Vasic 6), Di Francesco 6,5 (73’ Aurelio 5,5); Brunori 7,5 (82’ Soleri sv). Allenatore: Corini 5.

Arbitro: Fourneau (Roma 1) 5.

Reti: 32’ Brunori, 42’ Lund, 59’ D’Alessandro, 62’ Bonfanti, 75’ Brunori, 83’ Tramoni, 91’ Tramoni.

Ammoniti: 4’ Gomes, 14’ Coulibaly, 38’ Barbieri, 64’ Calabresi, 66’ Caracciolo.

Espulsi: 64’ Gomes per doppia ammonizione.