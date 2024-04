Brunori dopo la disfatta di Pisa, parole da capitano: "Chiedo scusa ai tifosi"

"Oggi abbiamo commesso degli errori, bisogna stare attenti e avere l’umiltà di chiedere scusa in un momento come questo". Non usa giri di parole Matteo Brunori, capitano rosanero, al termine della debacle di Pisa: il Palermo ha perso 4-3, al termine di 90 minuti nei quali è andato in scena il solito copione. Vantaggio, doppio, rimonta avversaria e controsorpasso.

Al termine del match ha parlato il capitano, chiedendo scusa ai tanti tifosi presenti in trasferta. "Faccio fatica a gioire - ha detto Brunori - anche se sono il secondo miglior marcatore della storia del Palermo. Quelli di oggi sono errori troppo banali, in serie B li paghi tutti. Sappiamo il valore che ha questa piazza, questa tifoseria: oggi dobbiamo farci un bagno di umiltà e chiedere scusa. In un giorno di festa fare tanti chilometri per seguire la propria squadra è qualcosa che va molto apprezzato".

Nel post gara anche l'analisi di Corini, visibilmente deluso dal risultato: "Non riusciamo ad avere il giusto equilibrio per reggere l’urto di questi momenti - ha detto Corini - è bastato prendere un gol perché la squadra andasse in difficoltà. Siamo riusciti a trovare il gol del 3-2 nonostante il loro pari, poi però abbiamo subito il pari e il gol del loro definitivo sorpasso".

"Il primo tempo è stato importante - ha continuato poi il tecnico rosanero - poi nella ripresa la squadra è andata in difficoltà. Questo nelle ultime 5 partite è successo spesso ed è una responsabilità mia. Si sono ripetuti degli errori costanti che non possiamo permetterci. Non riusciamo a migliorare, quello di buono che costruiamo viene buttato al vento dagli errori. Siamo delusi e rammaricati, adesso dobbiamo finire più in alto possibile e prepararci ai playoff".