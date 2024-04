La panchina di Eugenio Corini non è più così salda, anzi. La pesante sconfitta di Pisa ha indotto la dirigenza rosanero ad effettuare in queste ore delle valutazioni su un possibile esonero. Sarà una giornata calda quella di oggi, previste call con con Manchester per decidere il futuro del tecnico bresciano.

La sensazione è che l’avventura di Corini sia arrivata al capolinea, i 3 punti ottenuti nelle ultime 5 rappresentano un bottino inaccettabile per una squadra che vuole lottare per la promozione. La sosta doveva risolvere i problemi, invece la gara di ieri ha certificato dei peggioramenti.

Nelle scorse settimane c’era stato un contatto tra Bigon e Gotti, poi l’allenatore ha accettato la proposta del Lecce dopo la testata di D’Aversa e il contestuale esonero. Gardini, Rinaudo e Bigon stanno monitorando diversi profili, le prossime ore potrebbero essere decisive per un cambio di rotta.

La dirigenza del club di viale del Fante valuta alcune opzioni, tra i nomi più caldi Gattuso (che allenò la squadra nel 2013/14 prima di lasciare il timone a Iachini), Giampaolo e Grosso. L'ex allenatore del Frosinone, dopo l'esperienza in Francia, non vorrebbe però accettare nuove proposte sino a fine stagione.