Tonfo Palermo contro la Reggiana, Mignani non perde la fiducia: "Rialzare subito la testa, possiamo finire bene"

"Stavamo crescendo, oggi è arrivata una sconfitta: quando si perde bisogna fare i complimenti agli avversari ma noi non dobbiamo buttarci giù". Non perde la fiducia nel finale di stagione Michele Mignani: il tecnico rosanero ha commentato così il pesante ko casalingo contro la Reggiana. L'allenatore ha analizzato il match, focalizzando l'attenzione sui gol subiti: "È difficile spiegare alcuni momenti di questa gara - ha precisato - nella ripresa siamo partiti male e poi abbiamo subito il pari. Abbiamo fatto confusione negli ultimi minuti, i nostri attacchi non sono stati precisi. In campo ci sono giocatori esperti, non posso pensare ci sia timore o paura all’inizio del secondo tempo. Sui calci d’angolo siamo stati poco veloci a uscire, serve migliorare velocemente Abbiamo perso le distanze in campo ma il nostro campionato non è ancora finito. Non sono chiaramente contento, avevamo iniziato la gara pensando di vincere: alcune cose oggi sono state fatte bene, altre male. Quello che stiamo facendo non basta, serve immediatamente rialzare la testa perché mercoledì torniamo in campo. Dobbiamo essere più forti di tutto, i fischi a fine partita sono normali: il pubblico è esigente e lo è perché nutre grande amore per la squadra. Non dobbiamo farci condizionare, serve tramutare i fischi in applausi".

L'allenatore ha poi spiegato la scelta di forza Segre sulla corsia di destra: "Segre è entrato come mezzala - ha puntualizzato - poi si è adattato sulla corsia di destra perché volevo forzare la partita. Mi aveva dato disponibilità durante la settimana a fare il quinto e lo ha fatto anche bene per venti minuti: è un ragazzo eccezionale e si è messo a disposizione. Io credo molto in questa squadra - ha concluso - possiamo finire bene il campionato e fare qualcosa di bellissimo dopo".

Anche Filippo Ranocchia, al rientro in campo dopo l'infortunio, ha commentato la gara: "Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo - ha detto il numero 14 rosanero - con potenziali occasioni per segnare. Nella ripresa loro hanno trovato, a mio avviso casualmente, due gol e poi non siamo stati bravi e lucidi a recuperare la partita. Sto bene, sono pienamente recuperato. Oggi era giusto partissi dalla panchina, ho sfruttato questo tempo concessomi in campo per riprendere un po’ la condizione. Siamo in un momento difficile, inutile negarlo: siamo però molto determinati per finire bene la stagione. Il mister ha provato a dare una sua impronta, cercando solidità visto che prendevamo troppi gol prima. Dobbiamo riacquistare compattezza - ha concluso - dobbiamo migliorare dal punto di vista difensivo. Io sono a completa disposizione della squadra, seguo le indicazioni del mister: se vorrà schierarmi da mezzala o trequartista per me non c'è problema".