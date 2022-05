Marineo, il bilancio del ds Tantillo: "Stagione fantastica, la Coppa Italia è il vero rammarico"

In un girone pieno di piazze importanti e di squadre di livello l'Oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo è riuscita a ritagliarsi uno spazio da protagonista: il settimo posto e la semifinale di Coppa Italia sono il bilancio finale di una stagione che ha visto il club biancorosso sulla cresta dell'onda a lungo. Il direttore sportivo del club Francesco Tantillo analizza la storia di questa annata, non nascondendo a livello personale di mirare a un salto di qualità.

In prima battuta Tantillo parla del campionato e del sogno playoff a lungo coltivato, spiegando come alla fine sarebbe stato un di più: "È stata una stagione fantastica in cui forse potevamo fare veramente ancora di più - afferma a PalermoToday - pensando alla serie negativa che si poteva evitare e ai punti persi per strada, un po' di rammarico c'è però considerando che l'obiettivo di partenza era quello di salvarsi il prima possibile va bene così. Aver fatto un campionato di vertice in Eccellenza per una piazza come Marineo è qualcosa comunque di importante. Parlando a livello personale come direttore sportivo non nego che mi piacerebbe poter fare qualcosa di più importante nella mia carriera: non so se però ci siano i presupposti per poterlo fare in futuro perché la D per tante ragioni potrebbe essere una dimensione troppo impegnativa per Marineo".

Il ds biancorosso spiega poi quello che per lui è il vero tasto dolente di quest'annata: "Alla fine il vero rammarico di questa stagione più che sul campionato - spiega - è non essere riusciti a vincere la Coppa Italia dopo avere fatto un grande percorso . Saremmo potuti essere campioni regionali e questo avrebbe dato un grande risalto alla squadra, alla società e al nostro lavoro".

In merito alle prospettive future, il dirigente, nel ribadire le sue aspirazioni personali, non si sbilancia: "Per il prossimo anno non so ancora francamente cosa dire -conclude Tantillo - dipenderà da cosa mi chiederà la società ma sicuramente dopo una stagione in cui sono arrivati dei riscontri importanti e dove ho anche preso coscienza delle mie capacità, mi piacerebbe tanto poter crescere anche in termini di obiettivi, ammetto che non sarebbe bello per me pensare ad un campionato da salvezza.Dunque vedremo".