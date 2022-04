Eccellenza, risultati e classifica dopo la penultima giornata: Marineo dice addio ai playoff, Cus retrocesso in Promozione

La venticinquesima giornata del girone A di Eccellenza, penultima del torneo, è andata a delineare in modo quasi definitivo lo scenario delle cinque squadre palermitane impegnate nel torneo. L'unica che può veramente sorridere è il Monreale che è certo di giocare lo spareggio per la salvezza in casa contro il Dolce Onorio Marsala, squadra che oggi pomeriggio ha vinto lo scontro diretto contro il Cus Palermo. La compagine universitaria retrocede dunque in Promozione assieme al Casteltermini: sfuma dunque il sogno della permanenza in categoria.

Quest'oggi sfuma anche un altro sogno, quello del Marineo di conquistare i playoff: i biancorossi infatti hanno pareggiato per 1-1 nel derby dell'Eleuterio contro la Don Carlo Misilmeri che a questo punto è certa del terzo posto in classifica. La squadra di Tomasello perde dunque il treno per la post-season anche se va detto che le contestuali vittorie di Akragas, Mazarese ed Enna (che ha sconfitto in casa una Parmonval ormai tranquilla) avrebbero lasciato comunque una speranza veramente troppo flebile. Per Misilmeri e Monreale l'ultima giornata sarà una tappa preparatoria in vista dei rispettivi spareggi; per Marineo e Parmonval una passerella onorevole seppur con qualche punta di amarezza; per il Cus un commiato dall'Eccellenza dopo un campionato difficile. Qui sotto la panoramica completa:

Dolce Onorio Marsala-Cus Palermo 1-0

Enna-Parmonval 3-1

Mazara-Castellammare 1-2

Monreale-Casteltermini 1-0 (giocata ieri)

Oratorio San Ciro e Giorgio-Don Carlo Misilmeri 1-1

Nissa-Canicattì 1-2

Pro Favara-Akragas 1-0

Unitas Sciacca-Mazarese 1-3

La classifica

Canicattì 70; Akragas 60; Misilmeri 55; Favara 51; Mazarese; Enna 50; Marineo 47; Castellammare 43; Sciacca 42; Nissa, Mazara 41; Parmonval 35; Monreale 21; Marsala 15; Casteltermini 12; Cus 10

Canicattì promosso in D; Cus e Casteltermini retrocesse in Promozione