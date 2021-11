Il Marineo batte il Mazara e vola in zona play-off, Tumminia: "Siamo stati bravi a sbloccarla subito"

Continua la ormai non più sorprendente corsa dell'Oratorio San Ciro e Giorgio in questo campionato di Eccellenza. Dopo la vittoria contro il Marsala a Paceco la squadra di Marineo si ripete vincendo in casa contro il Mazara di Dino Marino. Ai padroni di casa basta un solo giro d'orologio per segnare il gol vittoria: la firma è di Sanyong che batte Pizzolato dopo aver bruciato la retroguardia gialloblù sul filo del fuorigioco. Dopo il vantaggio Mazara prova a farsi sotto con Ceesay che al 17' salva la porta a tu per tu con Rosetta. Nella ripresa gli ospiti provano a trovare il gol del pari ma vengono limitati dalla retroguardia biancorossa che conserva il risultato.

In virtù di questo successo Marineo sale al terzo posto a quota 17 raggiungendo la Mazarese sconfitta dal Canicattì e la Nissa fermata in casa dal Monreale, assestandosi in piena zona play-off e confermando di essere una delle squadre più ostiche di questo competitivo girone A di Eccellenza.

Il tecnico della squadra biancorossa Giuseppe Tumminia ha espresso le sue considerazioni sul match mostrandosi soddisfatto: "Siamo stati bravi e velocissimi -afferma il mister a PalermoToday - a fare gol dopo il calcio d'inizio. Poi la gara è stata determinata da parte nostra soprattutto nel primo tempo mentre loro son cresciuti nel secondo. La mia squadra è stata più concentrata a cercare qualche giocata in verticale mentre loro hanno giocato più in orizzontale cercando il palleggio: in settimana abbiamo provato proprio queste contromisure e oggi si sono viste in campo. Complimenti ai ragazzi e spero che molti tifosi di Marineo siano attratti da questi risultati importanti e inizino a seguire la squadra con grande entusiasmo e incitamento, penso che lo meritiamo".