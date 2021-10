Nuovo rinforzo per il Marineo: preso l'attaccante Angelo Azzara

Batte un colpo in entrata l'Oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo. La società biancorossa ha infatti ufficializzato l'ingaggio dell'esterno offensivo palermitano Angelo Azzara, andando così ad allungare la coperta del reparto avanzato.

Classe 1996, Azzara è reduce dall'esperienza al Canicattì e rappresenta nonostante un'età giovane un profilo già collaudato per l'Eccellenza, categoria in cui ha militato per tutta la carriera vestendo tra le altre le maglie di Pro Favara, Ragusa e Sancataldese, vincendo con quest'ultima il campionato.