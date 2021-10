Alla scoperta di Rama, il centrocampista tuttofare del Marineo: "Mi ispiro a Verratti, siamo un gruppo compatto"

Tra i protagonisti del brillante inizio di stagione dell’Oratorio San Ciro e Giorgio di Marineo c’è il centrocampista palermitano Daniele Rama. Giocatore di qualità ma anche di sostanza, il classe 2001 è arrivato quest’estate in biancorosso dal Monreale, riuscendo subito a ritagliarsi un ruolo importante nello scacchiere di mister Tumminia e offrendo ottime prestazioni sia in campionato che in Coppa Italia.

Rama ha ben chiari quali siano i suoi obiettivi da calciatore e spiega qual è il modello a cui si ispira per raggiungerli: “Come prima cosa sono consapevole di essere un ragazzo che ancora deve crescere - afferma il giocatore a PalermoToday - e ha tanto ancora da imparare calcisticamente. Il giocatore a cui mi ispiro è Marco Verratti: in campo sono un giocatore che ha sempre tanta fame e ho voglia di continuare a migliorare di giorno in giorno”.

Il centrocampista ha parlato poi di questo suo inizio di avventura in biancorosso: “L'arrivo a Marineo è stato positivo - spiega - perché ho trovato persone che mi hanno accolto benissimo dal presidente Campisi e gli altri dirigenti fino al direttore sportivo Tantillo che già l'anno precedente mi aveva cercato. Poi ho trovato mister Tumminia che mi ha dato tanta fiducia in questo inizio di campionato dandomi spazio in ogni partita”.

Rama ha poi espresso le sue considerazioni in merito a questa fase iniziale della stagione: “Questo inizio di campionato lo stiamo gestendo bene - dice - siamo partiti piano ma stiamo cominciando a raccogliere i punti che meritiamo: anche in Coppa Italia stiamo andando bene siamo arrivati nei quarti e penso che c'è la possiamo giocare con tutti. Siamo un gruppo compatto e insieme al mister e società siamo diventati una famiglia: poi in squadra abbiamo anche ragazzi più grandi con esperienza, che ci danno tanti consigli e ci fanno crescere calcisticamente e mentalmente”.

In chiusura il giocatore ha parlato del prossimo impegno, che vedrà Marineo contrapposta alla Pro Favara, che vive un ottimo momento di forma: “Domenica dopo la vittoria contro in Nissa ci aspetta una partita contro una squadra organizzata con un organico forte ed una società importante ma noi faremo di tutto per poterla battere”.