Incendio all'aeroporto Fontanarossa: treni gratuiti da Palermo e Trapani per Catania

Minimizzare i disagi per i passeggeri che, in questa alta stagione estiva, avrebbero dovuto atterrare a Catania e invece si sono visti dirottati a Palermo o a Trapani. Dopo l'incendio all'aeroporto Fontanarossa, gli scali internazionali della Sicilia occidentale corrono ai ripari e istituiscono una serie di treni speciali gratuiti dall'aeroporto Falcone Borsellino e da Birgi.

Numerosi sono i voli in arrivo da Catania a Palermo, dopo i 7 di questa notte dirottati in emergenza a Punta Raisi. Dopo un tavolo di coordinamento per garantire che i voli sospesi siano riprotetti negli scali di Palermo, Trapani e Comiso. A prenderne parte insieme alle aziende di trasporto, anche il direttore generale di Gesap Natale Chieppa, il direttore generale dell'aeroporto di Trapani Michele Bufo e la Regione, con l'assessore alle Infrastrutture e mobilità Alessandro Aricò, che hanno così stretto alcuni accordi con Trenitalia e Ast con l'obiettivo di semplificare i collegamenti tra le città siciliane.

Lo scalo di Fontanarossa sarà chiuso almeno fino a mercoledì 19 luglio alle 14, così come comunicato dalla società che gestisce l'aeroporto catanese. "Grazie alla condivisione di intenti con la Regione - ha detto il direttore generale di Gesap Natale Chieppa - bisogna creare le condizioni per far pervenire passeggeri dagli altri aeroporti. Dunque l'accordo con le società di trasporto per ovviare agli inconvenienti dei dirottamenti degli aerei su Palermo".

La Regione, in raccordo con la Sac, la società di gestione dell’aeroporto di Catania, ha attivato così un tavolo di coordinamento con Trenitalia, Ast e con le principali associazioni di categoria delle aziende di trasporto pubblico extraurbano. "Cerchiamo di rispondere tempestivamente - dice l'assessore regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, Alessandro Aricò - alle esigenze dei cittadini e dei turisti, riducendo il disagio che in queste ore e nei prossimi giorni sono costretti ad affrontare". In caso di eventuali comportamenti anomali delle compagnie aeree, l'assessore Aricò ha già allertato l'Osservatorio regionale per il trasporto aereo - recentemente costituito su iniziativa del presidente della Regione Renato Schifani - con il compito di vigilare sulla regolarità delle iniziative dei vettori.

Trenitalia ha così disposto alcune corse straordinarie veloci da Palermo centrale a Punta Raisi e viceversa. La Regione, inoltre, ha reso disponibili alcuni bus dell'Ast aggiuntivi se necessario. Questo varrà per i voli dirottati che saranno ospitati a Palermo. Quelli che, invece, sono stati rischedulati (come sta avvenendo con Ita) - sia in partenza che in arrivo - non potranno godere di questo servizio e i passeggeri dovranno raggiungere Catania con mezzi propri.

Intanto nella giornata di oggi sono circa una sessantina i voli che raggiungeranno lo scalo palermitano e quello trapanese direttamente da Catania. "Oggi a Palermo erano previsti 216 voli tra andata e ritorno - conclude il direttore generale di Gesap - ma credo supereremo i 230". Stessa musica per Trapani. "Oggi lo scalo di Birgi raddoppia il volume di attività", fa da eco Michele Bufo, direttore generale dell'aeroporto di Trapani con 50 aeromobili".