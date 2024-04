Colpo grosso al Forum, svuotata la cassaforte della pizzeria Rossopomodoro: bottino da 70 mila euro

Sembrava che sapessero come entrare senza far scattare l'allarme ed evitare le telecamere, ma anche dove si trovasse la cassaforte che hanno aperto con un flex portando via l'incasso. Un furto da 70 mila euro è stato messo a segno la scorsa notte nel ristorante-pizzeria Rossopomodoro che si trova all'interno del centro commerciale Forum, a Brancaccio.

Ad accorgersi del colpo, alla riapertura del locale di stamattina, è stato un dipendente che ha lanciato l'allarme alla direzione dell'attività commerciale ma anche alla polizia che è intervenuta per eseguire i primi rilievi, in attesa dell'arrivo del personale della Scientifica, e acquisire i video ripresi dalle telecamere di sorveglianza che hanno ripreso le fasi salienti del furto.

Secondo quanto ricostruito grazie alle immagini dagli investigatori del commissariato Brancaccio, che ora indagano sull'episodio, tre uomini - arrivati a bordo di un'auto rubata - sono entrati in azione forzando una porta a vetri che dall'esterno conduce direttamente in pizzeria. Muovendosi con sicurezza la banda si è diretta verso l'obiettivo, che si trova in un locale tecnico, e utilizzando il flex ha segato la cassaforte imperniata al pavimento.

A quel punto i tre sarebbero usciti dal centro commerciale, stando attenti a non incrociare le ronde notturne delle guardie giurate, e si sarebbero allontanati a bordo della macchina, risultata oggetto di furto, che poi è stata trovata a Brancaccio dalla polizia. Gli investigatori hanno preso contatti con il titolare dell'attività per acquisire ogni informazione che possa rivelarsi utile per risalire all'identità dei ladri.