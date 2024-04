Il neomelodico Tony Colombo deve restare in carcere: "E' inserito nelle dinamiche del clan di Scampia"

"Tra i due vi è totale condivisione di intenti. Si tratta di soggetti che, pur non stabilmente appartenenti a una famiglia mafiosa, risultano inseriti nelle dinamiche criminali dei clan di Scampia-Secondigliano", inoltre "sussiste une estrema pericolosità desunta dal perdurante e costante inserimento nei contesti illeciti". Sono due passaggi della sentenza della quinta sezione della Cassazione a proposito del cantante neomelodico Tony Colombo e della moglie Tina Rispoli, vedova di un esponente di spicco del clan di Secondigliano, finiti in cella con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa lo scorso 17 ottobre. Con il provvedimento i giudici hanno rigettato il ricorso del cantante e hanno stabilito che debba restare in carcere.

La sentenza è stata emessa dal collegio presieduto da Gerardo Sabeone, che ha ritenuto perfettamente motivata l'ordinanza di custodia cautelare che ha portato all'arresto di Colombo perché, secondo la Procura di Napoli, avrebbe favorito alcuni affari del clan Di Lauro. Sulla scorta delle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia e di una serie di intercettazioni, infatti, per gli inquirenti, il neomelodico, assieme alla moglie, avrebbe investito 35 mila euro in una fabbrica di sigarette di contrabbando ad Acerra, poi sequestrata, e l'artista avrebbe anche creato un marchio di abbigliamento, "Corleone", in società proprio col boss Vincenzo Di Lauro.

La Cassazione ha respinto le obiezioni della difesa dell'artista, sottolineando come nell'ordinanza impugnata venga tracciata "la storia criminale della coppia Rispoli-Colombo" e mettendo in evidenza come "Tina Rispoli è indicata da diversi collaboratori come proprietaria di un immenso patrimonio, ereditato dal marito defunto e fatto poi prosperare grazie alle 'puntate' sui carichi di droga e ai prestiti a usura", mentre "Tony Colombo, cantante neomelodico di origine palermitana, è legato a Rispoli da una relazione strettissima, consacrata in matrimomio" e "tra i due vi è totale condivisione di intenti. Si tratta di soggetti che, pur non stabilmente appartenenti a una famiglia mafiosa, risultano inseriti nelle dinamiche criminali dei clan di Scampia-Secondigliano".

Per la Suprema Corte, inoltre, nessuna misura cautelare a parte il carcere potrebbe essere idonea per il neomelodico perché "sussiste un'estrema pericolosità desunta dal perdurante e costante inserimento di Colombo nei contesti illeciti in cui è maturata la vicenda in esame".