Il pizzo pure a chi "non può mettere la pignata": colpo ai clan della Noce e di Cruillas, 21 condanne

I boss della Noce e di Cruillas non avrebbero avuto pietà proprio per nessuno e avrebbero chiesto il pizzo persino a chi "non riesce a mettere la pignata". Perché così avrebbe imposto il capomandamento, Giancarlo Seidita, soprannominato "belli capelli" poiché totalmente calvo, con un lungo trascorso in Cosa nostra ed alleato fedele dei Lo Piccolo. Il retroscena era emerso nell'inchiesta "Intero Mandamento", messa a segno il 25 maggio del 2022 dalla squadra mobile, e oggi pomeriggio per "belli capelli" e altri 21 imputati è stata emessa la sentenza.

Il gup Angela Lo Piparo, che li ha processati con il rito abbreviato, ha sostanzialmente accolto le richieste del sostituto procuratore Giovanni Antoci che aveva coordinato le indagini, sancendo 21 condanne e una sola assoluzione, quella di Davide Cacioppo (difeso dall'avvocato Alessandro Pergolizzi). Nello specifico a Seidita, sono stati inflitti 20 anni di carcere. Per gli altri imputati le pene sono le seguenti: Daniele Formisano 20 anni, Giovanni Giordano, detto "Giampiero" 14 anni, Guglielmo Ficarra 15 anni e 4 mesi, Pietro Tumminia 14 anni, Paolo Gulotta 14 anni e 8 mesi, Paolo Castelluccio 14 anni e 8 mesi, Felisiano Tognetti 14 anni e 8 mesi, Giacomo Abbate 14 anni, Salvatore Cinquemani 12 anni, Tommaso Sciacovelli 3 anni 6 mesi e 20 giorni, Antonino Tognetti 6 anni e 8 mesi, Francesco Scaglione 14 anni, Vincenzo Landolina 9 anni e 4 mesi, Angelo De Luca 10 anni, Giovanni D'Alba 4 anni 9 mesi e 10 giorni, Dario Albamonte un anno e 9 mesi (pena sospesa), Gianluca Albamonte un anno 9 mesi e 10 giorni, Emanuele Girgenti un anno 9 mei e 10 giorni, Andrea Parisi 2 anni e 8 mesi, Nicolò Zarcone 8 anni.

Nel processo si sono costituiti parte civile, tra gli altri, il Comune di Palermo (rappresentato dall'avvocato Ettore Barcellona), il Centro Pio La Torre e la Fondazione Falcone (assistiti dall'avvocato Francesco Cutraro), il Fai (avvocato Valerio D'Antoni) ed Sos Impresa (avvocato Maria Luisa Martorana).

In base alla ricostruzione della Procura, l'ascesa di "belli capelli" non sarebbe stata gradita a De Luca, vicino a Salvatore Alfano, entrambi già condannati nel processo "Padronanza". Altra figura centrale è quella di Ficarra, pregiudicato per mafia, al quale qualcuno si sarebbe rivolto persino per chiedere il permesso di occupare abusivamente una casa. Secondo l'accusa, inoltre, Ficarra avrebbe preteso da un imprenditore edile di essere assunto non per lavorare, ma per ritrovarsi - senza fare nulla - i contributi per la pensione. Sempre Ficarra, tra l'altro, si vantava di essere riuscito a fare "carriera" in Cosa nostra nonostante la sua parentela con un ex agente della polizia penitenziaria