La rissa nella discoteca di via Pasquale Calvi, il Notr3 chiuso per un mese

Dopo la rissa di due mesi fa scattano i sigilli al Notr3. Gli agenti di polizia hanno eseguito un provvedimento emesso dal questore che prevede la chiusura per 30 giorni della discoteca di via Pasquale Calvi in cui un ragazzo, agli inizi di febbraio, era stato picchiato da parte di un gruppetto di coetanei. Un'aggressione a causa della quale aveva riportato ferite e lesioni su tutto il volto. Ricoverato in ospedale, era stato dimesso con una prognosi di quasi un mese.

Quella notte la polizia era intervenuta a seguito di una telefonata arrivata alla linea d’emergenza 112. Gli investigatori, giunti davanti al locale ancora affollato, non avevano individuato all'esterno alcuna traccia del pestaggio. Per ricostruire l'accaduto, oltre ad ascoltare alcuni testimoni, erano state anche acquisite le immagini del circuito interno di videsorveglianza che avrebbero ripreso la scena facendo emergere alcuni dettagli considerati rilevanti ai fini delle indagini.

Pochi giorni prima, alla fine di gennaio, un ragazzo era stato arrestato davanti alla discoteca di via Pasquale Calvi per resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale erano intervenuti anche in quell’occasione dopo una telefonata arrivata al 112 in cui veniva segnalata una rissa tra due clienti. Giunti sul posto i poliziotti avevano notato due persone, un addetto alla sicurezza e un avventore, che discutevano animatamente.

Il giovane cliente aveva riferito di essere stato aggredito senza motivo da una donna che, a suo dire, gli aveva provocato una vistosa ferita al volto e si era allontanata poco prima che le pattuglie arrivassero nel locale. Il giovane, forse infastidito per essere stato allontanato di qualche metro dal locale, si sarebbe scagliato contro alcuni agenti, uno dei quali ha riportato ferite giudicate guaribili in 20 giorni.

Alla luce di questi episodi, dopo gli accertamenti eseguiti dalla Divisione di polizia amministrativa e sociale della questura, il questore ha emesso il provvedimento, notificato ieri pomeriggio, che impone al gestore di tenere abbassate le saracinesche per trenta giorni. Il gestore, che preferisce non rilasciare dichiarazioni sulla vicenda, aveva fornito in entrambe le occasioni le immagini riprese dalle telecamere per fornire un contributo alle indagini.