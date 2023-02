Rissa davanti alla discoteca di via Calvi, un testimone: "Giovane pestato di botte da un gruppo di ragazzi"

Circondato e pestato di botte davanti a una discoteca di via Pasquale Calvi. E' quanto accaduto a un giovane la scorsa notte. Secondo quanto racconta un testimone a PalermoToday "la vittima è stata aggredita da un gruppo di 5-6 ragazzi, dopo essere stato colpito aveva uno zigomo spaccato, problemi alla mandibola e denti saltati, è intervenuta un'ambulanza per trasportarlo in ospedale".

Sul posto successivamente sono arrivati anche i poliziotti che però non hanno trovato tracce della rissa davanti al locale. Gli agenti hanno ascoltato diversi clienti per cercare di ricostruire quanto accaduto. Sono in corso indagini.

E' il secondo episodio del genere che si verifica nella stessa strada nel giro di pochi giorni. Poco più di una settimana fa, infatti, un giovane era stato arrestato per aver aggredito i poliziotti intervenuti davanti alla discoteca di via Calvi, dopo la segnalazione di una rissa fuori dal locale.