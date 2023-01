"Si scaglia contro la polizia dopo la rissa in una discoteca di via Calvi": arrestato un giovane

La polizia ha tratto in arresto un palermitano, con precedenti specifici, resosi responsabile del reato di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Stanotte, gli agenti dell?Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, a seguito di segnalazione pervenuta su linea di emergenza ?Nue? inerente una rissa in atto, sono intervenuti all?interno di una discoteca in via Pasquale Calvi, in centro città.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato la presenza di due persone, l?addetto alla sicurezza della discoteca ed un avventore, intenti a discutere animatamente. Quest?ultimo ha riferito di essere stato aggredito senza motivo da una donna che a suo dire gli avrebbe provocato una vistosa ferita al viso e che si era allontanata poco prima del loro arrivo.

Il giovane, forse infastidito per essere stato allontanato di qualche metro dal locale, avrebbe iniziato a inveire contro i poliziotti. Da qui ne è scaturita una veemente colluttazione, sedata con non poche difficoltà, finché gli agenti non hanno bloccato l'uomo. A causa dell'aggressione subita, uno degli agenti ha riportato delle ferite che, in ospedale, sono state giudicate guaribili in 20 giorni.

L'uomo, dopo un momento in cui è parso tranquillizzarsi, ha continuato, in un seguente momento, a tenere dei comportamenti violenti dapprima contro se stesso e poi in danno della volante. Il soggetto è stato dunque in arresto. Il provvedimento è stato convalidato dall'autorità giudiziaria.