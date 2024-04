Piante pet-friendly: le più sicure per gli animali domestici

Sono colorate, riescono ad arredare gli ambienti e in alcuni casi fanno anche bene alla salute: le piante sono ormai una presenza fissa in casa. Se avete animali domestici, però, dovete avere un’attenzione in più perché non tutte sono adatte ai pelosi. Alcune, infatti come l’aloe vera, l’azalea e i crisantemi possono essere pericolose e tossiche per i nostri amici a quattro zampe.

Per prendervi cura di Micio e Fido senza rinunciare alla bellezza delle piante, basta scegliere le specie pet-friendly. Scopriamo subito quali sono quelle più sicure.

Orchidea

È una delle piante più ambite in casa perché l’orchidea ha un fascino indiscusso e alcune tipologie come la phalaenopsis sono facili da coltivare. Se siete amanti di questa specie, potete averla in casa perché è assolutamente innocua per i nostri amici a quattro zampe.

Basilico

Presente sui balconi o all’interno delle cucine, il basilico non è solo bello, ma ha anche un aroma inconfondibile a cui è difficile rinunciare e non siete costretti a farlo. Non solo tiene lontano insetti come le zanzare, ma sembra che il suo aroma stimoli l’appetito di cani e gatti.

Felce

La felce è una di quelle piante che in un attimo trasmette una sensazione di tranquillità. Inoltre presenta il beneficio di essere una pianta che purifica l’ambiente ed è anche pet friendly.

Camomilla

Bella da vedere e buona da bere, la camomilla è una pianta che ha effetti calmanti non solo sugli umani, ma anche sui cani e sui gatti. L’infuso, ad esempio può essere bevuto dai pet per aiutarli a tranquillizzarsi nel momento in cui si trovano alle perse con situazioni stressanti. Inoltre, può essere utilizzata persino come impacco nel caso di irritazioni.

Piante aromatiche

Nel caso in cui siate appassionati di cucina e vogliate dare una spinta in più ai vostri piatti, molto probabilmente avrete non casa un piccolo orto di erbe aromatiche sul davanzale della cucina o sul balcone. Il profumo del rosmarino, della menta, dell’origano o della salvia di sicuro attira Micio e Fido, ma potete star tranquilli perché sono piante innocue per i pelosi.

Erba gatta

Dal nome è intuibile come l’erba gatta sia pet-fiendly. L’odore che emana rende infatti i gatti allegri e vivaci. Proprio perché ha un effetto stimolante l'erba gatta viene spesso usata all'interno di giochi per gatti così stimolarne il divertimento.

Erba medica

Nota anche come Alfa-Alfa, l’erba medica viene sfruttata come ricostituente per il bestiame. Nel caso dei gatti, invece, è efficace perché li aiuta nella digestione.

Clorofito

La Chlorophytum, conosciuta anche come pianta ragno, è presente in molte case perché non ha bisogno di molte cure e soprattutto è in grado di purificare l’aria. Se avete animali in casa potete continuare a prendevano cura perché pur non avendo benefici per i cani e i gatti, non è tossica.

Articolo originale su Today.it