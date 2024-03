Palermo-Venezia senza Ranocchia, Corini: "Vincere per andare a -2, la squadra sta bene e ha un'anima"

Vincere col Venezia per accorciare proprio sui lagunari e arrivare alla sosta con un entusiasmo ritrovato. Domani sera il Palermo di Eugenio Corini affronta il Venezia al Renzo Barbera, nell'anticipo della trentesima di campionato. Ottenere l'intera posta in palio sarebbe fondamentale per andare a -2 dalla squadra di Vanoli e continuare ad alimentare il sogno promozione diretta. Lo ha ribadito in conferenza stampa, alla vigilia, anche Eugenio Corini. Il tecnico non potrà contare su due calciatori infortunati: Filippo Ranocchia e Roberto Insigne. Per Ranocchia, dopo il risentimento muscolare di Lecco, è arrivato l'esito degli esami strumentali ai quali si è sottoposto che hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia destra. L'esterno napoletano out per un sovraccarico muscolare all’adduttore sinistro.

“La lesione di Ranocchia verrà valutata settimanalmente - ha esordito Corini in sala stampa - lo staff monitorerà la situazione ma certamente non potrà essere della gara domani sera. Non vogliamo rischiare nemmeno Insigne, che ha un sovraccarico all’adduttore. La sosta prevista dopo questa gara ci aiuterà a recuperare Lucioni e speriamo anche Ranocchia e Insigne".

Il tecnico ribadisce come la squadra debba continuare a credere nella promozione diretta: "Finché la matematica ce lo consentirà c’è un unico obiettivo: il secondo posto. Dipenderà tanto da noi, sappiamo di dover fare tanti punti da qui alla fine se vogliamo crederci concretamente. Dispiace per le assenze che dobbiamo fronteggiare però abbiamo le risorse per crederci ancora. Per me la squadra sta bene - ha proseguito - non sussistono problematiche legate alla parte atletica. La partita di Lecco per me ha avuto un’importanza notevole, una squadra che ha un’anima riesce a dare questo tipo di risposta sul campo e i ragazzi lo hanno fatto. Dobbiamo battere il Venezia, se vincessimo potremmo accorciare su di loro e andare a -2. Ragioniamo soltanto su questo, siamo concentrati. Il Venezia è forte, inutile nasconderlo: le palle inattive saranno certamente un fattore. Il concetto di partita sporca nel calcio è sempre esistito ma si sa che nell’arco di una stagione ci sono gare in cui conta soltanto vincere, a prescindere da come".

Corini ha anche parlato del suo contratto, in scadenza a giugno: "Io in scadenza? Sono concentrato solo sul finale di stagione - ha precisato - voglio troppo bene a questa piazza: l'ho dimostrato da calciatore e ho iniziato a dimostrarlo da allenatore sin dal primo giorno in cui sono arrivato. Finché potrò continuerò a lavorare per il bene di questa società. Devo dare il meglio di me per far sì che il Palermo possa tornare il prima possibile in serie A".

Il Genio non ha grandissimi dubbi di formazione: il posto di Ranocchia dovrebbe essere preso da Henderson. Lo scozzese è in pole, rispetto a Coulibaly, per sostituire il centrocampista arrivato a gennaio. Sulle corsie esterne conferme per Di Mariano e Di Francesco.

Le probabili formazioni

PALERMO (4-2-3-1): Pigliacelli; Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Gomes, Segre; Di Mariano, Henderson, Di Francesco; Brunori.

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Sverko, Svoboda, Altare; Candela, Busio, Tessmann, Ellertsson, Zampano; Pohjanpalo, Gytkjær.

Statistiche, precedenti e curiosità

Tanti gli ex di turno in campo, diversi gli intrecci che coinvolgono i calciatori. Di Mariano, Ceccaroni, Segre, Stulac e anche il ds Rinaudo. Di Mariano e Ceccaroni sono stati protagonisti della promozione dei lagunari in A nel 2020/2021: il palermitano ha segnato nell’andata della finale playoff a Cittadella. Entrambi hanno esordito, la stagione successiva, in A con la maglia del Venezia.

Segre ha segnato il suo primo gol in B in un Palermo-Venezia (1-1) della stagione 2018/19. Stulac, nel 2016/17, ha conquistato il campionato di Lega Pro e la Coppa Italia di categoria. Sfida speciale anche per il direttore sportivo palermitano: nell’estate 2016 divenne collaboratore di Perinetti. Successivamente venne promosso a responsabile dell’area tecnica. Nel Venezia tra gli ex figura Mato Jajalo, che torna al Barbera per la prima volta dopo l’ultima apparizione in rosanero risalente al maggio 2019 contro il Cittadella: fu l’ultima gara pre fallimento dell’Us Città di Palermo. Jajalo è lo straniero col maggior numero di presenze nella storia rosanero: 147 partite con la maglia del Palermo.

Con la vittoria dello scorso anno al Barbera, il Venezia è tornato a vincere a Palermo a distanza di vent’anni. Il Palermo non batte il Venezia in regular season dal 2003/04, anno della promozione: 4-0 con doppietta di Toni e reti di E. Filippini e Gasbarroni.

L’ultima vittoria casalinga rosanero risale, però, al ritorno della semifinale playoff (2017/18): 1-0, autorete di Domizzi. Palermo-Venezia è senza dubbio la gara dell’indimenticato presidente rosanero, Maurizio Zamparini. La rete di Nedelcearu a Lecco è stata la nona di un difensore: i rosanero sono la squadra che in campionato ha segnato il maggior numero di gol provenienti dal reparto difensivo.

Si sfidano il secondo miglior attacco (Venezia) contro il terzo (Palermo). Il Palermo ha segnato di più di tutte le altre nell’ultimo quarto d’ora di gara, considerando i recuperi. Dal 76’ al 90’, invece, è il Venezia ad aver segnato pure gol (12) in questo intervallo di tempo.

Brunori è a una sola rete di distanza da Radice, a quota 62 reti nella storia rosanero: se il capitano segnerà domani lo aggancerà al secondo posto della classifica all time. Brunori si scatena contro le big: alle prime 4 in classifica il numero 9 ha segnato 7 reti (tripletta a Venezia, doppietta a Parma, reti contro il Como in casa e a Cremona). Rosanero imbattuti contro le prime 4 della classifica: 3 vittorie e 3 pareggi, 17 gol fatti e 11 subiti per gli uomini di Corini.