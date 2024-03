Palermo, pessimismo su Ranocchia: a rischio per il Venezia

Dopo un’iniziale fase in cui filtrava un cauto ottimismo, all’indomani del match di Lecco, adesso diminuiscono notevolmente le probabilità di vedere in campo Filippo Ranocchia nel match di venerdì sera al Barbera. Il centrocampista, che domenica ha accusato un risentimento muscolare, difficilmente potrà giocare contro il Venezia. Questa mattina Ranocchia non si è allenato in campo con il resto dei compagni a Torretta e, dunque, le sensazioni su un suo impiego sono fortemente negative.

Il monitoraggio effettuato giorno per giorno dallo staff non ha fornito le risposte positive che si auspicavano. Ed è probabile che non si voglia rischiare di far giocare il centrocampista anche in considerazione della sosta per le Nazionali alle porte. Anche se ovviamente l'assenza di Ranocchia avrebbe un peso specifico rilevante per Corini in una partita fondamentale in ottica promozione.

Domani la rifinitura, poi nel pomeriggio la conferenza stampa del tecnico rosanero anticipata dall’elenco dei convocati.