Palermo in A? Corini ci crede ancora: "Ora non c'è più percorso, ci sono le ultime 10 partite e basta"

"Ci sono ancora 30 punti in palio, sino a quando non ci sarà la matematica proveremo a lottare per il secondo posto". Eugenio Corini rilancia dopo il brutto ko di Brescia. Il tecnico rosanero, in conferenza stampa, ha ribadito che la squadra crede ancora alla promozione diretta in Serie A. L'allenatore è consapevole del fatto che in queste ultime dieci partite non saranno più ammessi passi falsi: "Spesso si è ironizzato quando ho parlato di percorso - chiarisce il Genio - ora non c'è più percorso: ci sono le ultime dieci partite e basta. Dovremo dimostrare nella prossima partita qualcosa, a volte si ironizza su tutto quello che dico ma posso ribadire che il mio è un lavoro costante e quotidiano. Il Lecco è un avversario oggettivamente in difficoltà - ha concluso - ma hanno qualità e sono bravi sulle palle inattive".

"Chiarisco subito le dichiarazioni di Brescia: era riferito alle ultime due partite, che non ci hanno fatto guadagnare punti mentre le concorrenti sì. In precedenza avevamo colmato il gap - ha precisato Corini - le ultime partite hanno acuito la distanza. Noi ci proveremo fino alla fine, per noi da Lecco si ricomincia: intanto dobbiamo fare punti noi, poi vedremo i risultati delle altre. Ci sono 30 punti in palio, dobbiamo colmare nuovamente la distanza perché le due partite che abbiamo vissuto noi possono coinvolgere anche le altre squadre. Finché ci sarà la matematica noi ci proveremo, vedo l’energia giusta per ripartire".

Corini, poi, fotografa l'umore all'interno dello spogliatoio: in sette giorni la squadra è passata dall'essere a 45 minuti dal secondo posto alla sesta posizione in classifica: "È stata una settimana terribile, Cremona rappresenta un’occasione persa e le due partite successive sono state un pugno nello stomaco. Serve pulire questa delusione, l’ambiente era carico e ci sosteneva. Non è un margine impossibile quello che ci distanzia dalla promozione diretta, accettiamo il campo ma vogliamo reagire prontamente".

Il tecnico precisa che la mancanza di equilibrio è stata, a suo giudizio, determinante: "La generosità in campo a volte non paga se non è supportata dall’equilibrio. Nelle partite in questione ho visto generosità ma non equilibrio. La concentrazione per chi fa il professionista è tutto ma non è un problema di concentrazione, lo sottolineo. Non riusciamo a leggere le situazioni in maniera lucida, questo è il vero problema. Il turnover massiccio a Brescia? Non vedo nella squadra difficoltà atletiche, sono state scelte tecnico-tattiche essenzialmente. Il nostro è un lavoro continuo, a volte si commettono gli stessi errori altre si migliora. Il lavoro non finisce mai, sui concetti bisogna sempre e comunque lavorare. Nei momenti difficili abbiamo trovato energia, i ragazzi sono delusi ma lavorano con grande impegno".