Palermo, che fatica per battere il Lecco ma Corini è contento: "Ci piace fare gol ma le partite si vincono anche 1-0"

Il Palermo torna dalla trasferta di Lecco con tre punti in tasca, ottenuti però con sofferenza e sudore. Sì, perchè il Lecco ha messo più volte in difficoltà la difesa rosanero sfiorando la rete. Gli uomini di Corini hanno faticato non poco: il gol vittoria è di Nedelcearu, il colpo di testa del rumeno arriva al 36'. Nella ripresa, però, la squadra non riesce praticamente mai a rendersi pericolosa e anzi subisce l'offensiva dei padroni di casa: il fanalino di coda del campionato gioca con grinta e orgoglio, provando sino alla fine a portare a casa un punto.

A fine gara è apparso soddisfatto Eugenio Corini, che dà maggiore rilievo alla fase difensiva piuttosto che ad una manovra d'attacco poco efficace: "Era fondamentale tornare alla vittoria - ha esordito Corini - la squadra ha avuto uno spirito combattivo su un campo particolare dove non è facile giocare. Abbiamo vinto contrasti, siamo stati dentro la gara. Le due ultime sconfitte, sia a livello di morale che di classifica, avevano abbattuto un po' tutto l'ambiente: ripartiamo da qui, ora prepariamo al meglio la prossima gara. Serviva ritrovare solidità, ci piace giocare e fare gol ma le partite si vincono anche 1-0 e oggi lo abbiamo dimostrato".

Il tecnico, poi, ha speso due parole sul match winner odierno, Ionut Nedelcearu: "Ha difeso bene, a prescindere dal gol ha fatto un'ottima partita. Tutto il reparto difensivo ha fatto bene, avevamo bisogno di non prendere gol. Il prossimo match col Venezia è fondamentale - ha concluso - vogliamo fare una grande prestazione contro un avversario tosto e qualitativo".