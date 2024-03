Il Palermo vince ma non convince: Nedelcearu firma il gol vittoria a Lecco

Serviva solo vincere e la vittoria è arrivata: i rosanero battono 1-0 il Lecco grazie ad una rete di Nedelcearu, al termine di novanta minuti certamente non indimenticabili. Non è stata, infatti, una prestazione brillante quella degli uomini di Corini: poche idee, un gioco non entusiasmante, manovra lenta su un campo oggettivamente pesante.

Il Lecco, ultimo in classifica, ha sfiorato più volte la rete: Pigliacelli è stato determinante soprattutto sulla conclusione di Inglese al 44’. I tre punti, però, sono pesanti perché consentono al Palermo di risalire in quinta posizione, scavalcando il Catanzaro. Una vittoria sofferta e sudata contro un Lecco combattivo sino al triplice fischio.

Corini si affida ai titolarissimi

Corini torna a schierare i titolarissimi, non ci sono sorprese rispetto alle sensazioni della vigilia. Diakitè si riprende la corsia di destra, a centrocampo Segre e Ranocchia tornano dal primo minuto.

Dopo un minuto Lecco pericoloso con il tiro velenoso di Parigini, Pigliacelli devia in angolo. Poco dopo Inglese sfiora un gran bel gol, con un tiro a giro. I rosanero sono contratti, il Lecco pressa alto impedendo la costruzione dal basso degli uomini di Corini. Un bel break di Segre sveglia i suoi, poi la conclusione debole respinta da Melgrati. La manovra palermitana è lenta e prevedibile, poca rapidità nel pensiero e nell’esecuzione: poco movimento senza palla, insufficiente per scardinare la compatta e attenta difesa avversaria. Al 35’ Brunori sfiora una perla con una girata al volo su pennellata di Segre, Melgrati dice no. Sugli sviluppi del conseguente calcio d’angolo i rosanero trovano la rete che sblocca il match: Gomes crossa in mezzo e grande colpo di testa di Nedelcearu che batte il portiere. Al 44’ Inglese sfiora il pari, miracolo di Pigliacelli che tiene inchiodato il vantaggio.

La ripresa

Il secondo tempo comincia con gli stessi 22 interpreti della prima frazione. Al 53’ Brunori scappa via e cade dopo un contatto con Melgrati: per il direttore di gara è calcio di rigore. Pezzuto viene però richiamato all’on field review e nel rivedere le immagini rettifica la propria decisione: Melgrati prende il pallone, senza commettere fallo sul capitano rosanero. Al 58’ Corini sostituisce Ranocchia, al suo posto Coulibaly: non una prova entusiasmante dell’ex calciatore dell’Empoli. Aglietti risponde con Crociata per Ionita e Salcedo per Inglese. Poco dopo Degli Innocenti porta a spasso la difesa rosanero ma davanti a Pigliacelli non trova la mira giusta: si salva il Palermo. Gli uomini di Corini non riescono a trovare fluidità nel palleggio, giro palla prevedibile e ben schermato dal compatto 4-4-2 della squadra di Aglietti. Poche idee nella costruzione della manovra offensiva, i padroni di casa spingono. Corini effettua altre due mosse: dentro Traorè per Di Francesco e Vasic al posto di Di Mariano. Ad otto minuti dalla fine il tecnico esaurisce i cambi a disposizione: in campo Soleri per Brunori ed Henderson per Segre. La squadra di Aglietti prova a non arrendersi, mettendo pressione alla difesa rosanero. Nel finale il Lecco si lancia in attacco nel tentativo di acciuffare il pareggio ma la difesa palermitana tiene il vantaggio.

Tabellino e pagelle

LECCO (4-4-2): Melgrati 6; Ierardi 6, Degli Innocenti 6,5 (73’ Listkowski 6), Capradossi 5,5, Caporale 6; Lemmens 6, Ionita 6 (64’ Crociata 6), Galli 5,5, Parigini 6,5 (73’ Lunetta 6); Novakovich 5,5 (77’ Beretta 5,5), Inglese 6 (64’ Salcedo 6). Allenatore: Aglietti 5,5.

PALERMO (4-2-3-1): Pigliacelli 6,5; Diakité 5,5, Nedelcearu 6,5, Ceccaroni 5,5, Lund 5,5; Gomes 6, Segre 6 (82’ Henderson sv); Di Mariano 6 (69’ Vasic 5,5), Ranocchia 5 (58’ Coulibaly 5,5), Di Francesco 5 (69’ Traorè 5,5); Brunori 6 (82’ Soleri sv). Allenatore: Corini 6.

Arbitro: Pezzuto (Lecce) 5,5.

Reti: 36’ Nedelcearu.

Ammoniti: 85’ Galli.