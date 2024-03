Lecco-Palermo, le probabili formazioni: a centrocampo tornano titolari Segre e Ranocchia

Tornare a vincere per cercare di vivere un finale di stagione intenso. Ottenere tre punti contro l'ultima in classifica per reagire ai due ko consecutivi contro Ternana e Brescia. Domani pomeriggio il Palermo di Eugenio Corini torna in campo, a Lecco, e dovrà necessariamente vincere per invertire il recente trend negativo. Il campo dovrà dare le risposte che, in conferenza stampa, il tecnico ha provato a fornire.

Pochi dubbi di formazione per Corini, che si affida ai "titolarissimi" per tornare ai tre punti. In difesa a destra torna il Ninja Diakitè, con Nedelcearu e Ceccaroni centrali e Lund a sinistra. A centrocampo Gomes e Segre, con Ranocchia che agirà sulla trequarti facendo da raccordo tra i due reparti. Non è convocato Leo Stulac, a causa di una sindrome influenzale.

In avanti a sinistra ci sarà Di Francesco, Chaka Traorè pronto a subentrare nella ripresa. Capitan Brunori confermato al centro, mentre a destra il titolare sarà Di Mariano.

Ieri in conferenza Corini ha annunciato problemi all'adduttore per Insigne ma il napoletano oggi ha regolarmente sostenuto la seduta di rifinitura a Torretta con il resto dei compagni e figura nell'elenco dei convocati. L'ex Frosinone potrebbe entrare in campo nel secondo tempo.

Fabio Lucioni ed Ivan Marconi partiranno per la trasferta insieme al resto della squadra. Recuperato e convocato anche Desplanches.

Le probabili formazioni

LECCO (4-3-3): Melgrati; Guglielmotti, Ierardi, Celjak, Caporale; Listkowski, Galli, Ionita; Lepore, Inglese, Buso.

PALERMO (4-2-3-1): Pigliacelli; Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Gomes, Segre; Di Mariano, Ranocchia, Di Francesco; Brunori.

Statistiche, precedenti e curiosità

Sono 15 i precedenti tra Lecco e Palermo, tutti concentrati tra la fine degli anni ‘50 e ‘60. Il bilancio è a favore dei lombardi: 8 vittorie Lecco, 3 pareggi, 4 successi rosanero (2 in trasferta).

Il Palermo è reduce dal poker di reti subite a Brescia: è la prima volta, in serie B con Corini, che la difesa ha fatto così male. Non è, però, un inedito con il tecnico bresciano: nella prima era Corini, in serie A, in un Sassuolo-Palermo i rosanero persero 4-1. 9 gol subiti in una settimana, considerando le ultime tre gare giocate.

L’ultimo clean sheet in trasferta risale alla gara di Modena dello scorso ottobre. Di contro, la squadra ha ritrovato grande verve in attacco: nelle ultime 13 gare il Palermo non ha segnato soltanto in una circostanza, nel match contro il Cittadella. Nelle altre sfide i rosanero hanno segnato almeno due gol.

Il Lecco è in crisi nera: un solo punto rimediato nelle ultime 9 partite. Peggior attacco e peggior difesa del campionato per i lombardi.

Scarso feeling dei rosanero contro le squadre relegate nei bassifondi della classifica: il Palermo ha perso ben 10 punti contro le ultime 5 classificate.

In diffida per i rosanero ci sono Coulibaly, Lucioni, Segre, Di Mariano e Nedelcearu.