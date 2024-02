Palermo-Ternana, probabili formazioni: Corini tentato da Traorè, Gomes in dubbio

Battere la Ternana per centrare la sesta vittoria casalinga consecutiva, archiviando così definitivamente l’amarezza del pari di Cremona. Domani sera al Renzo Barbera il Palermo proverà a centrare un nuovo successo per continuare ad alimentare il sogno della promozione in serie A. Una delusione, quella vissuta sabato allo Zini, che la squadra ha smaltito, ma a fatica, secondo quanto dichiarato dall'allenatore Eugenio Corini in conferenza stampa.

“Quella contro la Cremonese rimane un'occasione persa – ha esordito Corini - inutile girarci intorno: lo spogliatoio ha percepito il pari come fosse una sconfitta. Questo dimostra il livello a cui siamo giunti e le nostre ambizioni. Non credo sia stato un problema di atteggiamento, anche rivedendo il match a mente fredda posso dire che non penso sia stata questa la criticità. Io credo che il coraggio dobbiamo averlo sempre, in ogni situazione: sul gol del 2-2 c’è una nostra evidente responsabilità. L’inerzia del doppio vantaggio e dell’uomo in più è svanita dopo il loro pareggio. Ci abbiamo provato dopo, anche se loro sono stati bravi ad abbassarsi e a chiudere bene tutti gli spazi. Il rammarico è un eufemismo rispetto a come ci siamo sentiti dopo il fischio finale. Però smaltita questa delusione, dobbiamo pensare solo a battere la Ternana, serve andare avanti. La superiorità numerica non sfruttata? È stata brava la Cremonese - ha proseguito il tecnico - hanno avuto qualità e sono stati abili nell’occupazione degli spazi. Per me la squadra sta bene fisicamente e non lo dico perché devo dirlo a prescindere: dovevamo continuare a fare il tipo di lavoro fatto nel primo tempo".

Domani sera, però, non sarà semplice: la formazione allenata da Roberto Breda gioca con grande intensità e giocherà senza nulla da perdere. Corini conosce bene le insidie della partita ma è sicuro che la squadra non darà nulla per scontato: "La Ternana ha gamba, corsa, giovani di valore e un allenatore bravo - ha precisato il tecnico - non sottovaluteremo mai, con me, un avversario. Dovremo essere pazienti, equilibrati, bravi e puntuali nelle marcature preventive. Sarà una gara complicata ma con una sana cattiveria agonistica potremo portare a casa il risultato che desideriamo".

All’orizzonte possibili cambiamenti nell’undici titolare: Lund è convocato e potrebbe tornare ad occupare la corsia di sinistra. "Farò una valutazione oggettiva su come sta la squadra, poi deciderò come orientare il match. Lund dal primo minuto? È una possibilità - ha precisato Corini - ha fatto un bel percorso: ieri si è aggregato al resto del gruppo e oggi ha fatto un’ottima rifinitura".

A centrocampo Stulac potrebbe tornare dal primo minuto, visto che Claudio Gomes ha avvertito un fastidio dopo il match dello Zini. Anche Coulibaly è in lizza per sostituire il francese, Corini riflette se schierare il senegalese o lo sloveno. In attacco scalpita Traorè: il talento ex Milan potrebbe giocare dall’inizio al posto di Di Francesco, con Brunori e Di Mariano.

Le probabili formazioni

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Ranocchia, Coulibaly, Segre; Di Mariano, Brunori, Traorè.

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Sgarbi, Capuano, Lucchesi; Casasola, Luperini, Amatucci, De Boer, Carboni; Pereiro, Raimondo.

Statistiche, precedenti, curiosità

Il Palermo ha perso 8 punti da situazioni di vantaggio, sempre in trasferta (Ternana, Parma, Cremonese, Como). La squadra di Corini va a caccia della sesta vittoria in casa:16 gol fatti nelle 5 precedenti sfide casalinghe. Gli uomini di Corini hanno ritrovato notevole brillantezza in attacco: sono 27 i gol realizzati in 11 partite. Il Palermo cerca anche di mantenere nuovamente la porta inviolata al Barbera: l'obiettivo è il terzo "clean sheet" consecutivo in casa. Breda, tecnico della Ternana, ha perso solo una volta nei 6 precedenti contro i rosanero.